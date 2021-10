Forlik for Isabel Raad: – Det svartnet for meg

Influenser Isabel Raad har inngått et forlik med Randaberg kommune, og mottar 350.000 kroner. På Instagram forteller hun at hun holdt på å svime av under rettssaken.

Det er Raads advokat, Alexander Nyheim Jenssen, som opplyser om forliket.

– Jeg kan fortelle at klientene er fornøyde med resultatet og er glad for å få en avslutning på saken, sier han til God kveld Norge, men nevner ikke hva forliket går ut på.

Raads søster, Shaed Jasmine Raad, var også med på søksmålet. Rettssaken har vært lukket for pressen.

«Bakgrunnen for at saksøkerne besluttet å fremme et krav mot barnevernstjenesten var fordi de i forbindelse med Isabel sitt bokprosjekt ble klar over i hvilken grad barnevernstjenesten hadde sviktet», står det i sluttinnlegget som er sendt fra Isabel Raads advokat.

Gjorde det for Shirog

Isabel Raad har selv skrevet følgende om rettssaken på Instagram:

«Jeg tar opp kampen for lille Shirog. Det har alltid vært viktig for meg, men også noe av det skumleste jeg kan tenke meg. Det er skummelt å begynne å grave i vanvittig dype sår og minner som jeg i alle år har jobbet så hardt for å fortrenge.»

Shirog var Isabel Raads tidligere fornavn. Det var også «Shirog» som var navnet på boken om Raads liv, som blant annet handlet om livet hennes i barnevernet i Randaberg kommune.

Satt seg på trappen

Fra hun var seks måneder gammel har barnevernet vært en del av influenserens liv. I den nevnte boken står det at de som begikk ugjerningene var mennesker som sto Raad nær.

– Jeg var åtte år da jeg ble mishandlet for første gang, skrev hun i boken, og fortalte at mishandlingen fortsatte frem til Isabel var elleve år.

– Da jeg var elleve år hadde jeg fått så nok at jeg satt meg på trappen til barnevernet og ba om et nytt sted å bo. Da tok de meg på alvor, og jeg ble plassert i et beredskapshjem samme dag, sier hun i boken.

Carl Aasland, advokaten til Randaberg kommune, sier at søstrene fikk 350.000 kroner hver, og at partene dekker egne saksomkostninger.

– Randaberg kommune ser at det har vært forhold i perioden 1995-2005 som ikke har vært ideelle for de to. Det kan det være forskjellige grunner og årsaker til. Kommunen er blitt stående ved at det var riktig etter en totalvurdering å yte de to en kompensasjon for dette.

Aasland forteller hvorfor de valgte inngå forlik:

– Forlik er ofte å foretrekke, uavhengig av hva de rent juridiske vurderingene som måtte foreligge tilsier, slik var det her.

Holdt på å besvime

Mandag kveld delte Isabel Raad sin opplevelse av rettsaken på Instastorie. Der snakket hun i en time om hennes tanker og følelser rundt dette.

– Nå er det over, og jeg føler meg så rar. Jeg har aldri vært i en sånn situasjon i hele mitt liv, og håper jeg aldri trenger det igjen. På et tidspunkt jeg satt der, altså, jeg har aldri følt på en følelse der jeg føler at jeg skal svime av, forteller Raad på Instagram.

– Advokatene måtte lese fra journaler om ting vi har blitt utsatt for, som jeg egentlig prøver å fortrenge. Når det ble lest opp ganske detaljert, så kjente jeg at det svartnet for meg, og at nå svimer jeg av. Så det har vært en jævlig tøff dag, men nå er det i alle fall over, og det er jeg så evig takknemlig for, forteller hun videre.

Fortsetter å kjempe

Raad forteller at det som har vært mest vondt oppi det hele, er at de aldri har fått en beklagelse, i følge influenseren.

– Vi fikk endelig en unnskyldning, og en erkjennelse om at de ikke har opptrådt som de skulle. Det tok ganske lang tid, men det er det som betyr mest for meg, forteller hun.

Raad forteller også at hun kommer til å fortsette å kjempe for alle som kjenner seg igjen, og som har vært innom barnevernsystemet.

– Jeg kommer ikke til å slutte å snakke om det her, og jeg kommer for alltid til å kritisere Randaberg kommune, og barneverntjenesten for jobben de gjorde med oss, forteller hun videre.