– Stilte meg selv spørsmålet om det var verdt det

Til helgen braker alpintsesongen løs igjen, og som vanlig går startskuddet på toppen av breen i Sölden i Østerrike.

For Lucas Braathen skjer det etter en lang periode ute med skade.

– Det har vært oppturer og nedturer som med alle andre. Det var ekstremt tungt å komme tilbake til Norge midt i sesongen, og det var en stor kontrast å komme fra ens beste sesong i karrieren til noe av det tøffeste som har skjedd, forklarer Braathen til pressen på mandagens digitale pressekonferanse, der også Ragnhild Mowinckel og Henrik Kristoffersen deltok.

Alpintkometen skadet seg i Adelboden i starten av januar.

– Ubehagelig

– Det var en utrolig ubehagelig situasjon. Man går inn i en prosess hvor man stiller seg spørsmålet om det er verdt det, og om det er en sikker nok vei å gå. Man legger alle kortene på idretten og ofrer mye; både utdannelse og andre ting, og så kan man ikke engang gå på kneet, fortsetter Braathen.

SKADET SEG: Lucas Braathen falt stygt i Adelboden. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

– Så det er klart det er en tøff periode, samtidig som man fort lærer at det ikke hjelper å tenke på det.

Vil true toppen

Å stille til sesongstart i bakken han tok sin første verdenscupseier i - samt Norges første gull i Sölden på 13 år - var et stort personlig mål, både for Braathen og lagkompisen Atle Lie McGrath, som også skadet seg i Adelboden.

– Det har alltid vært en mulighet, men aldri sikkert, så det er ganske utrolig at vi er her sammen.

Da TV 2 møtte duoen på Olympiatoppen i januar var de også klare på at de ønsket å true toppen fra første renn:

– Føler du dere er kapable til det?

– Ja, sier Braathen bestemt, før han fortsetter:

– Det tror jeg. Men jeg må vært så ærlig å si at erfaringen min med skader er null. Så det blir et «first» igjen å komme tilbake fra en skade, men sånn som vi har det på trening, så tror jeg det. Jeg stiller ikke på startstreken med mindre jeg mener det er mulig å vinne et renn, sier Braathen til TV 2.

Kilde er med

Den norske troppen ble presentert mandag.

KLAR: Aleksander Aamodt Kilde. Foto: Leonhard Foeger / REUTERS

Tidligere i uken ble det kjent at Alexander Aamodt Kilde var usikker til sesongstarten, men 29-åringen stiller til start.

Ni herrer og seks kvinner skal representere Norge i helgens renn.

Etter Sölden-helgen venter et avbrekk for alpinistene før det skal kjøres parallellslalåm i Lech/Zürs 13. november i Østerrike.

Kvinner:

Ragnhild Mowinckel (Sportsklubben Rival), Mina Fürst Holtmann (Bærums Skiklub), Kristin Lysdahl (Asker Skiklubb), Thea Stjernesund (Hakadal), Maria Tviberg (Geilo), Marte Monsen (Aron Sportsklubb).

Menn:

Lucas Braathen (Bærums Skiklub), Atle Lie McGrath (Bærums Skiklub), Leif Kristian Nestvold-Haugen (Lommedalen), Aleksander Aamodt Kilde (Lommedalen), Henrik Kristoffersen (Rælingen Skiklubb), Rasmus Windingstad (Bærums Skiklub), Fabian Wilkens Solheim (Heming), Alexander Steen Olsen (Kjelsås), Timon Haugan (Oppdal alpin).