– Jeg var sint og skuffet over flere ting

Jürgen Klopp har ikke glemt hvordan de røk ut av Champions League for to sesonger siden. Nå møtes Liverpool og Atlético Madrid igjen.

Champions League er tilbake, og tirsdag er det duket for en ordentlig storkamp mellom Atlético og Liverpool.

Det er første gang lagene møtes etter at spanjolene seiret på Anfield 11. mars 2020, og sendte Liverpool ut av Champions League i åttedelsfinalen.

Den gangen var Liverpool-manager Jürgen Klopp forbannet over Atléticos defensive spillestil. Mesterne fra 2019 kjørte oppgjøret, men Diego Simeons mannskap murte igjen og tok seg videre til kvartfinalen.

– Jeg skjønner ikke, med den kvaliteten de har, og så spiller de denne typen fotball. De kunne spilt ordentlig fotball, men de står dypt og kontrer, sa Klopp etter Champions League-exiten i 2020.

– Liker jeg det?

På en pressekonferanse før kveldens oppgjør i Madrid fikk han spørsmålet om uttalelsene forrige gang lagene møttes.

– Etter den andre kampen var jeg sint og skuffet over flere ting. Vi spilte mot et lag fullt av verdensklassespillere og de forsvarte seg med alt de hadde, sier Klopp.

Likevel kommer han med lovord til sin argentinske kollega.

– Diego Simeone gjør alt riktig. Han er den spanske mesteren og han har vært i Atlético lenge. Han holder dem på tå hev, og de kjemper for livet sitt. Det respekter jeg høyt

– Men liker jeg det? Ikke veldig. Det er fordi jeg liker en annen type fotball. Nå har Atlético endret spillestilen og fått noen spillere tilbake. De har gjort det bra på overgangsmarkedet, og ser ut som et godt lag. De kan bli mestre igjen, sier tyskeren.

– Ingen vil hjelpe deg her

Liverpool har funnet formen denne høsten, og i Champions League står de med to av to seire. Forspranget ned til andreplassen kan øke til fem poeng, men da må laget som slo dem ut i 2020 overvinnes.

Til TV 2 sier Klopp at han ikke tenker på det forrige oppgjøret.

– Det er ikke tid for revansje, for det er jo nesten to år siden. Den første kampen spilte vi dårlig, mens den andre var god. Nå kjenner vi dem bedre, men de har endret seg mye. Et helt annet system og nye spillere inn som Suarez og Griezmann.

Mens Liverpool spilte lørdag, og bare har to hviledager før dysten i Madrid, fikk Atlético helt spillefri.

– Det er en fordel for dem. Vi har rytme og ingen hvile, mens de har omvendt. Vi får se hva som var det beste, sier Klopp, som retter litt skyts mot de som setter opp kamper i England.

– I de andre ligaene får lagene hjelp, og det skjer aldri i England. Ingen vil hjelpe deg her, men det kan vi ikke gjøre noe med, sier en noe oppgitt Liverpool-sjef til TV 2.