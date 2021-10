Sarpsborg 08-trener Lars Bohinen er ferdig etter sesongen

Det bekrefter klubben i en pressemelding mandag.

– Etter et avtalt og planlagt evalueringsmøte er Sarpsborg 08 og Lars Bohinen enige om at sistnevnte ikke fortsette som hovedtrener for fotballklubben i neste sesong, skriver Sarpsborg 08 i pressemeldingen.

Bohinen tok over som hovedtrener etter Mikael Stahre i juni og har kontrakt ut året. Sarpsborg skriver at de nå starter prosessen med å finne ny trener for neste sesong.

– Vi er fra begge sider godt fornøyde med samarbeidet som har vært. Vi er imidlertid noe mer delt når det gjelder hvordan vi skal utvikle laget fremover, sier styreleder Hans Petter Arnesen i pressemeldingen.

Sarpsborg 08 ligger på 12.-plass med 23 poeng med åtte kamper igjen. Det er fire poeng ned til Brann på nedrykkskvalifisering.

Bohinen er med det ledig på markedet på nyåret. Etter spillerkarrieren har han vært i Vålerenga som assistent og Stabæk som sportsdirektør. Som hovedtrener har den tidligere landslagsspilleren trent Asker, Sandefjord og Aalesund i tillegg til Sarpsborg.