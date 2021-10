Rekorddyr strøm i dag – i morgen blir det enda verre

Mandag var den gjennomsnittlige strømprisen i Sør-Norge på 1,32 kroner per kilowattime (kWh). Tirsdag blir det enda dyrere.

Tall fra strømbørsen Nord Pool viser at den gjennomsnittlige innkjøpsprisen på strøm mandag er på 1,32 kroner per kilowattime, som er dagsrekord for 2021.

Mellom klokken 8 og 9 mandag morgen lå strømprisen på 2,55 kroner, før den gikk ned til 2,38 kroner mellom 9 og 10.

Tall fra Nord Pool viser at den gjennomsnittlige strømprisen på tirsdag vil ligge på nesten 1,43 kroner per kilowattime, som betyr nok en ny strømprisrekord.

Tirsdagens dagspris i Sør-Norge er den høyeste man noen gang har sett i området, ifølge tall fra Nord Pool.

Alle strømprisene oppgis uten avgifter og nettleie, som betyr at den faktiske strømprisen for folk blir enda høyere.