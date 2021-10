Dette er deltakerne i TV 2s nye storsatsning Norges nye megahit

TV 2s nye underholdningsprogram Norges nye megahit tar over stafettpinnen for Skal vi danse i slutten av november. Seks norske kjendiser skal ved hjelp av kjente artister og produsenter forsøke å lage den sangen du ikke klarer å få ut av hodet.

For hva er det som gjør at noen låter bare fester seg – enten du vil det eller ikke? Låter som dukker opp i tide og utide, og får oss til å synge med? Hvor lett – eller vanskelig – er det egentlig å lage en låt hele landet synger med på?

Dette er spørsmålene deltakerne skal finne svaret på. Gjennom fem programmer, som alle har forskjellig tematikk, skal de lage en sang som fremføres live på en scene foran publikum.

Erik Solbakken (36), som for tiden leder programmet LEGO Masters på kanalen, blir programleder også for dette konseptet.

Seerne skal stemme på sangene de liker best fra hvert program, og en kjendis må forlate programmet etter hver sending. I finalen fremfører finalistene sine mest populære låter, og seerne kårer Norges nye megahit.

Underholdning for hele familien

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, er begeistret over storsatsningen, og mener det norske folk har all grunn til å glede seg til det kommer på skjermen.



– Det er utrolig gøy å kunne presentere en ny og egenutviklet lørdagssatsing for norske TV-seere. Norges nye megahit byr på kjendiser som garantert vil overraske med skjulte talenter, sammen med noen av landets fremste artister og produsenter, sier hun til TV 2 i pressemelding.

– Vi kan love både fengende musikk, spenning og masse humor når deltakerne kaster seg ut på dypt vann for å lage og fremføre folks nye favorittlåter – så her blir det underholdning for hele familien, legger Haldorsen til.

Dette er deltakerne:

Abubakar (Abu) Hussain

Alder: 34

Yrke: Programleder og komiker

DRØM I OPPFYLLELSE: Abu Hussein er klar for å bli artist Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

Til tross for at Hussein ikke er den sjenerte typen, og er godt vant med å stå på en scene, innrømmer komikeren at han er noe nervøs.

– Jeg gruer meg til å drite meg ut foran alle sammen, sier Abu til TV 2 gjennom pressemelding.

Selv om nervene allerede er i høyspenn, ser 34-åringen fram til å delta.

– Jeg tror dette kan bli gøy fordi drømmen min om å bli artist faktisk nå kan gå i oppfyllelse, fleiper han.

For tiden er Hussein aktuell i den nye sesongen av «Sofa» på TV 2.

Helene Olafsen

Alder: 31

Yrke: Tidligere snowboarder og programleder

TILBAKE PÅ SKJERMEN: Helene Olafsen er både nervøs og glad for å være tilbake på skjermen. Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

I vår ble det kjent at det var slutt på Senkveld og at Olafsen derfor ga seg som programleder. Etter at programmet var ferdig i mai har det vært stille fra 31-åringen på TV-fronten. Ifølge Olafsen selv, er dette konseptet midt i blinken.

– Det er jo et fantastisk konsept som trykker på alle knappene mine. Jeg gleder meg veldig til å være i studio sammen med de som kan lage musikk, forteller hun til TV 2 i pressemelding.

Olafsen er helt åpen om at hun ikke har noen erfaring innen musikk fra tidligere, og at hun ikke helt vet hva hun har sagt «ja» til.

– Jeg har ingenting der å gjøre, og får svettetokter hver gang jeg husker på at jeg har takket «ja» til dette. Det er noe med at talentet ikke henger sammen ved viljen, fortsetter hun.

Caroline Berg Eriksen

Alder: 34 år

Yrke: Blogger og influenser

KLAR FOR NYE UTFORDRINGER: Berg Eriksen sier hun alltid har vært glad i å synge Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

Berg Eriksen er et kjent navn for mange, aller først under blogger-navnet «Fotballfrue» . Hun har vært med på tidligere sesonger av Bloggerne, hvor det blant annet ble vist at hun var med som skuespiller i et teaterstykke.

Denne formen for underholdning er hun ikke like vant med, men gleder seg likevel stort.

– Jeg synes det er kjempegøy å utfordre meg selv og pushe meg litt utenfor komfortsonen. Jeg har alltid vært glad i å synge, men har aldri gjort noe lignende dette, så jeg gleder meg masse samtidig som jeg er veldig spent! Jeg synes konseptet er kult, og gleder meg til å være en del av det.

Berg Eriksen har tidligere dyppet tåen i musikkverden, og var i 2010 med i den norske jentegruppen SkyHeels. Pop-gruppen ga ut en låt, «Buffalo Stance».

Odd-Magnus Williamson

Alder: 41 år

Yrke: Skuespiller, tekstforfatter og komiker

VIL BLI RIK: Williamson spøker godt når han blir spurt om deltakelsen Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

Odd Magnus Williamson er for tiden aktuell med sin egen film «Ikke noe å le av» , hvor han ikke bare har hovedrollen, men også har skrevet manuset basert på sitt eget liv.

41-åringen er derimot klinkende klar på motivasjonen for deltakelsen i musikken.

– For meg handler dette kun om grådighet og muligheten til å tjene hundrevis av millioner på en potensiell hit, fleiper Williamson.

Einar Nilsson

Alder: 57 år

Yrke: TV-personlighet og håndverker

I EKSTASE: Einar Nilsson gleder seg til å stå på scenen og synge. Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

Einar Nilsson er kjent for alle som er glad i oppussing, etter han har vært en del av Tid for hjem siden 2004. I 2018 vant han Skal vi danse.



Nilsson er svært begeistret over muligheten, og gleder seg veldig til å stå på scenen som vokalist.

– Musikk er noe av det beste i livet, å få være med å lage og fremføre det på direkten - kan det bli bedre? Tenk at jeg skal få være med på dette!, sier han til TV 2 i en pressemelding.

Maria Stavang

Alder: 26

Yrke: Komiker og influenser

IKKE NOE ARTIST: Maria Stavang tror hun kommer til å passe som deltaker. Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

Maria Stavang ble kjent gjennom hennes morsomme videoer på både YouTube og Instagram, og har siden deltatt i en rekke TV-programmer som blant annet Kongen befaler på TVNorge.

– Jeg er jo ikke noen artist, så det er derfor jeg tror at jeg passer veldig godt i denne konkurransen, sier Stavang om deltakelsen.

Dette er mentorene:

Lise Karlsnes (41) er artist, med bakgrunn som vokalist i den norske gruppen Briskeby, i tillegg til egen solokarriere. Briskeby har vunnet fire spellemannspriser.

Daniel Kvammen (31) er en norsk låtskriver og musiker, og har flere kjente låter som blant annet «Du fortenar ein som meg». Han har vært nominert til Spellemannsprisen, og er nå aktuell med sitt nye album «Guta som gret».



Ole Evenrud (58) er låtskriver, musikkprodusent og artist, kjent under artistnavnet Ole i'Dole. Han har også vært dommer i Idol.

Christine Dancke (37) er kanskje mest kjent for programlederrollen i NRK P3, hvor hun ble omtalt som «Gudmoren». Hun er også rapper, DJ og musikkanmelder - for å nevne noe.

Myra (Regina Tucker) (26) er rapper og låtskriver. I 2020 var hun deltaker i NRKs Stjernekamp.

Stian «Staysman» Thorbjørnsen (39) er selv kjent for å lage såkalte «landeplager», og har flere millioner streams på Spotify. Han ble kjent gjennom deltakelsen på Paradise Hotel i 2012, og har deretter blitt etablert artist. Han har senere vært programleder for både Allsang på grensen og NRK-programmet 10 på topp.

Dette er produsentene:

Anders Nilsen (33) er låtskriver og musikkprodusent. Han har blant annet vært med å produsere låtene «Salsa Tequila», «Sommerkoppen», og «Raske briller», samt låter for internasjonale stjerner som R3HAB . Han er også programleder for radioprogrammet Med all respekt på P13.

Jesper Borgen (33) er norsk låtskriver og musikkprodusent, som også har gjort stor suksess internasjonalt. Han har produsert og skrevet låtene «Faded» og «Sing me to sleep» med norske Alan Walker. Han har også produsert og skrevet låter for kjente internasjonale artister som Bebe Rexha, Steve Aoki, Tove Styrke og norske Seeb.



Gucci Caliente er musikkprodusent og låtskriver. Hun lager egen musikk i tillegg til å skrive og produsere for andre artister, og har nylig hatt samarbeid med den norske artisten Sofiloud.

Mathias Nilsen er musikkprodusent. Han har produsert låter for norske artister som Astrid S, Adrian Sellevoll, og Miriam Mwanga.

Norges nye megahit har premiere på TV 2 og TV 2 Play den 20. november.