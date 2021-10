Fem av seks løpere takket nei. Landslagssjefen overbeviste sistemann

Mens Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo har reist til Italia for høydeopphold, har det norske allroundlandslaget valgt å bli hjemme.

Det skjønner TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad lite av. Spesielt siden OL i Beijing arrangeres på over 1700 meters høyde.

Landslagssjef Eirik Myhr Nossum forteller at de seks løperne selv fikk velge om de ville på høydesamling. Fem av seks var klare på at de helst ville forberede seg hjemme.

– Det var en diskusjon. Det var ingen autoritær avgjørelse fra meg. Vi har diskutert dette som likeverdige diskusjonspartnere. Det var ganske klokkerent svar fra fem av dem, og så er det én som har dratt litt på det utover høsten.

– Og det var Simen Hegstad Krüger?

– Ja. Jeg er heldig som har en relativt rutinert gjeng. Da har jeg mulighet til å se i treningsdagbøker og se når de har vært i høyden. De fleste av dem har ganske mange høydedøgn i løpet av livet sitt. Når det er klar statistikk som sier at veldig mange av dem går dårligere etter høyde, trenger man ikke være rakettforsker for å være med på deres analyse. Simen er litt motsatt. Han har respondert godt, både i tidlig fase og starten av vinteren, sier Nossum.

– Har stor tillit til Eirik

Landslagssjefen forteller at det var opp til hver enkelt utøver å bestemme seg for høyde eller ei.

– Simen kunne absolutt dratt på egenhånd og vært med sprintlandslaget. Det var en diskusjon jeg og han hadde helt frem til i etterkant av forrige høydeopphold. Han landet på et opplegg på hjemmebane. Han ser plussene og minusene i dette regnestykket, sier Nossum.

VALGTE NORGE: Simen Hegstad Krüger brukte lang tid på å bestemme seg. Foto: Ernst Lersveen/TV 2

– Det er ikke mer dramatisk enn at jeg hadde mer troen på å være her, forteller Krüger til TV 2.

– Det er riktig at jeg vurderte det en god periode, men vi fant ut sammen at jeg blir hjemme. Jeg har stor tillit til Eirik. Hvis jeg ikke hadde stolt på det han hadde sagt, hadde ikke han vært riktig mann for jobben. Jeg tror han vet hva som er riktig, og jeg er også trygg på det valget vi endte opp med. Det viktigste argumentet er at jeg ikke tror det ene eller andre vil være tungen på vektskålen for hvordan OL vil se ut for min del, fortsetter han.

Lyn-karen er langt fra skråsikker på at han sitter på fasiten.

– Det er ingen som vet. Det er det som er det artige med det vi driver med. Alt er egentlig bare synsing om hva man tror, men jeg vil påstå at vi er ganske god på synsingen vår, smiler han.

– Føler ikke jeg har kniven på strupen

Krüger har hatt gode opplevelser i høyden før. Han har derfor ikke samme behov for å bli kjent med trening i høyden som Klæbo.

– Jeg tror det finnes veldig mange måter å løse forberedelsene til OL på. Det er litt avhengig av hva man selv ønsker. Jeg er komfortabel med å gå i den høyden OL arrangeres. Jeg hadde ikke mer behov for å bli kjent med høyden -valget mitt handlet mer om inngangen til sesongen, sier Krüger.

For 28-åringen vil helst gå gode skirenn i november og desember.

– Alle må prestere, men jeg føler ikke at jeg har kniven på strupen. Jeg har vist gang på gang at jeg er å regne med når vi er i mesterskap. Det er en trygghet. Men det er såpass kamp om plassene at det ikke er nok at jeg har lykkes i tidligere mesterskap.