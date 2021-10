Mann funnet alvorlig skadd på Raufoss: – Rammet av akutt sykdom

Mannen som ble funnet alvorlig skadd på Raufoss forrige søndag, var ikke utsatt for vold, slik først antatt. Politiet tror i stedet mannen ble akutt syk.

Det viser undersøkelser som er gjort i forbindelse med etterforskningen av saken.

– Politiets hovedhypotese er at mannen ble rammet av akutt sykdom og at skadene har oppstått som følge av dette. Det er ikke mistanke om at skadene er selvpåført eller knyttet til psykiatri, sier politiadvokat Trine Hanssen i en pressemelding mandag.

Politiet fikk melding om hendelsen søndag 10. oktober. Mannen ble fraktet til sykehus med skader etter det politiet omtalte som en alvorlig voldshendelse på Raufoss i Innlandet.

– Etterforskningen har så langt vist at det ikke er noe som tyder på at noe straffbart har skjedd, og mannen er trolig ikke utsatt for en straffbar handling.

Politiet sier de fortsatt i vet hvor lenge mannen har ligget i boligen før han fikk hjelp. Mannens helsetilstand er nå stabil og følges opp på sykehus.

Politiet har også foretatt avhør av mannen, skriver de i pressemeldingen. Politiadvokat Marte Johansen har tidligere opplyst til TV 2 at mannen er i 50-60-årene.