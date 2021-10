Fire skulle bli til tre på Torpet denne uken.

Torpets siste tilskudd, vekter Amalie Lund (23), skulle i utgangspunktet konkurrere mot regissør og fotograf Mohammed Sarmadawy (27) i presisjon. Men kamp ble det ikke.

Da Lund og Sarmadawy gjorde seg klare til å gå i gang med konkurransen, fikk deltakerne et brev. Det skulle gi Torpet-tilværelsen et helt annet utfall enn hva de hadde forestilt seg.

Der stod det nemlig at Kvalvik måtte pakke sekken og forlate den lille husmannsplassen, fordi han hadde brutt reglene.

TVIST: Torpet-deltakerne fikk et brev som skulle endre Torpet-tilværelsen dramatisk. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hadde fått klar beskjed

Denne uken ble det en ellevill kujakt på Torpet, da kyrne hadde forsvunnet fra husmannsplassen.

Sammen med lærer Daniel Godø (28) valgte Lund og Sarmadawy å kaste inn håndkleet etter flere timer på leting. Kvalvik fortsatte derimot letingen ut i de sene nattetimer.

Foranledningen til at Kvalvik fortsatte letingen, var ifølge finnmarkingen en kommentar han hadde fått fra produksjonen.

– Jeg spurte produksjonen om vi kunne få litt melk, siden vi ikke fant dem. Da fikk jeg til svar at om vi ville ha melk, måtte vi gå og finne kyrne. Så jeg tok dem på ordet og sa: «Jeg kommer faen ikke tilbake før jeg finner dem», forteller Kvalvik når TV2.no ringer han.

PÅ LETING: Nils Kvalvik vandret rundt i 14 timer på nattestid for å lete etter kyrne. Foto: TV 2

Jan-Petter Dahl, TV 2s pressesjef, sier til TV2.no at alle deltakerne hadde fått beskjed av produksjonen om å holde seg innenfor et visst leteområde.

– Deltakerne er med på Torpet for å lage en TV-serie. Når noen velger å forlate opptaksstedet uten at kamera-crew er med, blir det vanskelig å lage innhold av det, sier han.

Ifølge Dahl hadde alle deltakerne fått beskjed om at de kunne lete etter kyrne i nærheten av Torpet.

I OMRÅDET: Daniel Godø, Amalie Lund og Mohammed Sarmadawy lette etter kyrne i området rundt Torpet, men kastet inn håndkle til slutt. Foto: TV 2

– Det ble heller aldri gitt tillatelse til at de kunne legge ut på vandringer langt fra gården, uten at folk fra produksjonen var med. Det var vårt klare inntrykk at dette var noe alle var innforstått med, sier Dahl, og legger til:

– Det er derfor ikke riktig at Nils fikk klarsignal til å legge ut på en flere timer lang vandring etter kyrne på egenhånd, uten at noen fra produksjonen var med.

Er forbannet

Kvalvik er han tydelig oppgitt og forbannet over produksjonens avgjørelse om å ta han ut av reality-programmet.

– Jeg var så sint da jeg ble kastet ut. Det henger ikke på greip. Jeg er forbanna, sier han.

– Når de kommer med et svar om at vi må finne kyrne for å få melk, så gjør jeg jo selvfølgelig det. Når de ber en finnmarking om å lete etter kyrne, så går jeg ikke rundt utedoen for å lete. Da går jeg faktisk og leter, sier Kvalvik.

SINT: Nils Kvalvik er oppgitt og forbannet over produksjons avgjørelse om å kaste han ut av Torpet. Foto: Alex Iversen/TV 2

Kvalvik mener produksjonen burde forstått at når de ga en slik beskjed, tok han dem på ordet.

– Det er helt idiotisk spør du meg. Når de premierer oss med melk, så lenge vi finner kyrne – det er tåpelig. De kunne jo være hvor som helst, sier han.

Pressesjefen sier at årsaken til Kvalvik måtte forlate Torpet, var at han ikke overholdt produksjonens regler.

– Ingen deltakere kan forlate opptaksstedet uten å gjøre en avtale med produksjonen først. Nils hadde ikke gjort noen slik avtale. I stedet satte han seg selv i fare ved å forlate produksjonen, og legge ut på en så lang vandring at han til slutt ikke greide å finne veien tilbake selv, sier Dahl.

Sjokkerte

Både Sarmadawy og Lund ble sjokkerte da deltakerne fikk beskjeden om at Kvalvik måtte forlate Torpet.

Selv om Lund var takknemlig over å få minst en uke til, tok hun til tårene da Kvalvik dro. Hun ble sjokkert over avgjørelsen.

SJOKKERT: Amalie Lund ble sjokkert da hun innså at hun var videre på Torpet, men at Nils Kvalvik måtte forlate dem. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg ble så sjokkert, for vi hadde pratet med produksjonen tidligere, og da virket det som ingenting var i gjæret. Da tenkte jeg at det ble konkurranse, og at enten meg eller Mohammed skulle hjem, forteller Lund når TV2.no ringer henne.

Hun beskriver stemningen i ettertid som om noen hadde dødd.

– Det var en veldig rar stemning, vi hadde jo blitt nære alle sammen. Det var en skikkelig sorgfølelse – som om noen hadde dødd. Men til slutt måtte vi bare tenke positivt – at jeg og Mohammed fikk en uke til.

Hun synes det var urettferdig at Kvalvik fikk beskjeden flere timer etter han returnerte til Torpet.

– Jeg ble veldig overrasket, og syntes det var kjipt for Nils. Jeg følte veldig med han. Det var ikke noe hyggelig.

VIDERE: Amalie Lund og Mohammed Sarmdawy er videre på Torpet, når Nils Kvalvik måtte dra. Foto: Alex Iversen/TV 2

Urettferdig

I forrige uke ble det kjent at Farmen-deltakerne Herman Herberth Herding (24) og Robert Michael Scott (54) hadde kontakt med utenforstående, og fikk både mat og ringt hjem. Produksjonen valgte i det tilfellet å gi dem en tordentale, uten øvrige konsekvenser.

Det får Kvalvik til å tenne på alle plugger.

– Jeg ble enda mer forbannet da jeg leste om Herman og Rob. De fikk bare en advarsel – jeg ble kastet ut. Jeg blir forbanna, og jeg synes ikke det hører hjemme noen plass, sier han.

URETTFERDIG: Nils Kvalvik mener det er urettferdig at han ble kastet ut av Torpet, da flere Farmen-deltakere også brøt reglene – men fikk en advarsel. Foto: Alex Iversen/TV 2

Også Lund reagerer på forskjellsbehandling av regelbruddene.

– Jeg synes det er urettferdig. Herman og Rob gjorde så mye mer som er brudd på reglene. Når det skjer i samme sesong synes jeg det bør behandles på lik linje.

Til TV2.no forklarer Dahl hvorfor hendelsene ble behandlet ulikt.

– Herman og Robert møtte noen tilfeldige forbipasserende inne på Farmens opptaksområde, midt på dagen, mens de jobbet med et ukesoppdrag. At dette møtet hadde funnet sted hadde vi bare mistanker om på det tidspunktet. Robert og Herman forlot heller aldri opptaksstedet.

Reagerer på brevet

Da TV2.no ringer Godø synes han hele situasjonen er uheldig, og reagerer spesielt på brevet deltakerne fikk fra programleder Mads Hansen (37).

– Det stod at «han hadde gjort det igjen, vi trodde du hadde lært siden sist». Forrige gang dro han jo på fest, nå lette han etter kyr. Det var ikke en fin måte å la han gå på.

Godø mener grunnlaget for at Kvalvik ble tatt ut av programmet ikke var rettferdiggjort.

– Hvis de mente det var grunnlag for å ta han ut, må vi bare adlyde. Men det var brutalt. Innholdet i brevet var litt på kanten. Det er greit at de tar han på regelbrudd, men brevet var ganske hånete. Det kunne de spart seg for, sier Godø.

Det sier Kvalvik seg enig i.

– Det synes jeg var stygt. Jeg er ikke bitter for at jeg måtte hjem, men måten det ble gjort på.

Pressesjefen sier til TV2.no at det ikke var noen intensjon om at brevet fra Hansen skulle fremstå som sårende.

– Hvis det er tilfelle, beklager vi det, sier Dahl.

Ikke første gang

Dette er ikke første gangen Kvalvik blir tatt ut av Farmen-universet. I forrige sesong av Farmen brøt han og flere av deltakerne reglene, da de rodde ut til hytter i nærområdet og hadde kontakt med utenforstående.

Likevel mener Kvalvik at denne hendelsen er i en helt annen kategori.

TOK FARVEL: Deltakerne var i sjokk da Nils Kvalvik måtte ta farvel. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Dette husker folk fra i fjor. Gjør jeg ting som er galt, så står jeg for det. Jeg hadde ingen problemer med det som skjedde i fjor – da la jeg meg flat. Det var en tabbe i fjor, men denne gangen gjorde jeg ikke noe galt, sier han.

– Jeg tok dem på ordet. Kyrne hadde det ikke bra på fjellet alene. Det er dyremishandling å la dem vandre på egenhånd. Vi snakker om husdyr som trenger å melkes hver dag. De kan jo få melkespreng og det som verre er. Hvor godt tror du de hadde det, spør han.

Angrer ikke

Selv om intensjonen var god, skulle nattevandringen vise seg å bli fatal for Kvalvik. Likevel angrer han ikke på valget han tok.

– Hvorfor skal jeg angre? I mitt hode var beskjeden klar, så jeg kan ikke angre på det. Men jeg synes det er supertrist. Jeg har vært såpass klar på at jeg ikke skal bryte noen regler, og jeg så på meg selv som en sterk konkurrent til å komme til finalen. Så det er ekstra surt.

Likevel innrømmer han at han i ettertid kanskje burde gjort som de andre deltakerne, og ventet på den lille husmannsplassen.

Når Kvalvik nå må forlate Torpet, er det Godø, Sarmadawy og Lund som skal drifte Damstua.

