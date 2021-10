Norwich-keeper fikk påvist testikkelkreft

Norwich bekrefter at keeperen Daniel Barden (20) har blitt diagnosert med testikkelkreft.

I en pressemelding opplyser Norwich at 20 år gamle Daniel Barden vil bli fulgt opp på sykehuset og få behandling den kommende perioden.

20-åringen er for øyeblikket på lån i skotske Livingston, men blir nå borte fra fotballen i en lengre periode.

– Det har vært en vanskelig og utfordrende periode, men støtten jeg har fått fra min familie, venner og fotballkollegaer har hjulpet meg å komme gjennom de siste ukene, sier Barden, og legger til:

– Jeg kan ikke få takket helsevesenet både i Norwich og Livingston nok, og alle på Royal Marsden Hospital. Alt har skjedd virkelig fort, men alle har vært helt briljante med meg. Både Daniel Farke og Livingstons manager, David Martindale, har vært svært støttende, fortsetter han.

Den unge keeperen sier det var et stort sjokk å få påvist diagnosen testikkelkreft.

– Å få denne diagnosen var et stort sjokk for meg, men det positive er at det ble oppdaget tidlig og det er positivt, sier han, og slår fast:

– Jeg er optimistisk og er sikker på at jeg klarer å bekjempe sykdommen slik at jeg kan vende tilbake til det jeg elsker mest så snart som mulig.

Norwich Citys sportsdirektør Stuart Webber forteller at Barden har alles støtte.

– Alle i Norwich ønsker Dan en rask friskmelding. Våre tanker og omtanke går til alle som er sammen med ham, og hans familie, i denne tøffe utfordringen i livet. Dan er en del av vår familie, og vi tar vare på våre egne. Han vet at vi er med ham på hvert skritt på veien, sier Webber.

– Nå kan vi ikke vente med å ønske Dan tilbake til Carrow Road og Lotus Training Centre, kommenterer Webber.