Dortmund-stjerne til TV 2: – Haaland er topp tre i verden

Nordmannen er blant de 30 nominerte til den prestisjefulle Ballon d'Or-prisen som deles ut i Paris i slutten av november.

På spørsmål om hvor de ville plassert Haaland blant verdens beste fotballspillere, øser både trener Marco Rose og lagkamerat Julian Brandt lovord over jærbuen.

– For meg personlig er han en av verdens tre beste spisser. Han har forbedret seg ekstremt i spillet utenfor boksen: Han er nede og henter ballen, og han leverer også målgivende pasninger, sier Brandt til TV 2.

Robert Lewandowski, Lionel Messi, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Romelu Lukaku og Harry Kane er blant de andre angriperne som er nominert.

Chelsea-duoen Jorginho og N'Golo Kanté nevnes også blant favorittene til utmerkelsen.

– Hvis jeg hadde hatt en stemme, ville jeg stemt på Erling, sier Rose til TV 2.

Dortmund-treneren innrømmer at både han og Brandt ikke er helt objektive.

– Men det han gjør, står for seg selv. Det er helt riktig at han er nominert. Når du ser hvem han konkurrerer mot, er det fint bare å se at vi har en ung spiller som er på samme nivå, sier Rose og spår:

– Hvis Erling holder seg frisk, kommer han til å vinne mange store individuelle titler de neste årene. Men det fine med ham er at det som interesserer ham mest, er titlene med laget.