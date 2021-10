Farmen-Kåre blir nedringt av beundrere – ønsker han som far til sitt barn

Før Kåre Skaret Bjøringsøy (35) dro inn på Farmen, hadde han lite tid til dating. Nå blir han kontaktet av over hundre damer om dagen.

Det er ikke uvanlig å få oppmerksomhet når man er med på reality-TV, men for Farmen-aktuelle Kåre Skaret Bjøringsøy har responsen fra single kvinner vært enorm.

– Det har tatt helt av. Jeg hart fått en del meldinger. Jeg blir ringt av nærmere 20 damer om dagen, og har fått over 400 meldinger på Messenger. Det er jo helt vanvittig, forteller den single gulrotbonden fra Smøla.

Bygdeoriginalen har sjarmert det norske folk gjennom årets sesong av Farmen, men selv hadde han ikke store forventninger på damefronten før han dro inn på gården.

MYE OPPMERKSOMHET: For bygdegutten fra Smøla er det ikke hverdagskost å få så mye oppmerksomhet fra damer. Foto: Alex Iversen/ TV 2

– Jeg er veldig dårlig på de damegreiene, og er en veldig dårlig one night stand-kar for å si det sånn, sa han til TV 2 før han dro inn på Farmen.

Nå spørs det om bygdegutten fra Smøla har tid til å ta imot alle henvendelsene fra dame-fansen der ute.

Se hva Bjøringsøy tenker om den voldsomme responsen øverst i saken.

Telefonen fra Finnmark

For en enkel kar fra Smøla er oppmerksomheten mye å ta innover seg, og Bjøringsøy forteller at noen har vært noe mer direkte enn andre.

– Jeg fikk en telefon fra ei dame i Finnmark som spurte direkte om jeg kunne sette barn på henne. Jeg trodde hun tulla, så jeg spurte tilbake om hvordan vi skulle gjøre det med fakturering, sier Bjøringsøy og ler høyt.

Men han skjønte etter hvert at dama fra Finnmark var seriøs.

– Hva streifer hodet ditt når du får slike henvendelser?

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal tenke. Det blir litt vanskelig å ta det seriøst. Men det er jo gøy å få oppmerksomhet, og antar at jeg må ta det som et kompliment.

SJARMØR: Bjøringsøy gjør en god figur på Farmen-gården. Kanskje ikke så rart at damene blir sjarmert? Foto: Alex Iversen/ TV 2

Farmen-deltakeren forteller at han har fått flest telefoner og meldinger på Messenger – i tillegg til flere følgere på Instagram.

Etter at forespørslene begynte å renne inn på telefonen, har Bjøringsøy skjønt at han ikke kan besvare alle. Men i starten hadde han flere interessante telefonsamtaler, og han har registrert hva mange av damene skriver til han.

– Kan jeg komme til Smøla?

Det er nemlig mange damer som viser interesse for Smøla – som er en liten øy på Nordmøre med litt over 2000 innbyggere.

– Jeg er mange som spør: «Er det interessant å bo på Smøla?», «Kan jeg komme å besøke deg på Smøla?», så det er jo artig at jeg kan sette Smøla på kartet, sier Bjøringsøy, og legger til:

– Jeg får også meldinger om at jeg er kjekk, morsom og virker som en sympatisk og god fyr. Og det er selvfølgelig veldig hyggelig, sier han ydmykt.

– Hva svarer du på slike meldinger?

– Jeg sier takk, men på direkte forespørsler skriver jeg på en fin måte at jeg ikke er interessert, sier han og legger til at han er skeptisk til å bite på noe på grunn av kjendisstatusen.

ARBEIDSKAR: Det er ingen tvil om at Bjøringsøy er vant med å jobbe, og han blir sett på som en sterk konkurrent på Farmen. Foto: Alex Iversen/ TV 2

– Det er vanskelig å ta jenter som man ikke kjenner seriøst, så jeg tror det er lurt å vente til dette har roet seg. Jeg tror nok at oppmerksomheten går over når Farmen er ferdig på TV, sier han.

– Krevende type med ADHD

Selv om bygdeoriginalen har fått stor oppmerksomhet av flotte damer, er han klar på hva han ser på som bra damemateriale.

– Det er positivt at de er fine å se på, men det må være mer enn bare utseende. Hun må sminke seg og sånn, men det må ikke bli for mye dill dall.

Det er også viktig for Bjøringsøy at dama aksepterer han for den han er.

GODT LIKT: Bjøringsøy sier han trenger en arbeidssom dame med bein i nesa. Her sammen med Farmen-deltaker Tonje Frigstad. Foto: Alex Iversen/ TV 2

– Jeg er jo en litt krevende type med ADHD, som jobber hele tiden og sover med klærne på, sier han og legger til at hun gjerne må være arbeidsom og er villig til å bruke tid med han i verkstedet.

Men hvis noen virkelig vil dele livet med Smøla-bonden, så må hun være villig til å flytte til bygda hans.

– Hun må jo være flyttbar da, for jeg kan ikke flytte på meg med tusen mål jord fra Smøla til en annen plass. Så hun må rett og slett ha lyst til å flytte hit, sier den hjemmekjære ungkaren.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.

Få også med deg Torpet mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Play når du vil.