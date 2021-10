Stian og Jamina Blipp har blitt tobarnsforeldre

Tidligere Senkveld-programleder Stian Blipp (31) og podcaster Jamina Blipp (33) deler på Instagram at de har fått en sønn.

«Velkommen lille tjommy», skriver Blipp på sin Instagram.



Deler opp- og nedturer

På nasjonaldagen i år delte komikeren et inlegg på Instagram der han fortalte at Jamina var gravid og at de ventet barn nummer to.

Sammen med et bilde av begge to i bunad der de holder en telefon som er «koblet» til magen skrev Blipp på profilen sin:

– Siste nytt fra magen: There is a new Blipp comin.

Jamina har ved flere anledninger delt positive og negative sider ved det å være gravid i sin podcast «BabyBoom» som hun har sammen med Samantha Skogrand.

Fra før har de datteren Noelle som ble født i november 2018, og paret giftet seg tidligere samme året.

– Skrek og var helt galen

I et tidligere intervju med God kveld Norge fortalte Jamina at både hun og Stian syntes det var stas at de skulle få en liten gutt.

– Jeg hadde veldig lyst på gutt selv må jeg innrømme, men det gøyeste var å se Stian. Jeg andrer sånn at på at jeg ikke fikk det på film. Han var så i ekstase, fortalte Jamina da.

Stian bekreftet det kona sa i et annet God kveld Norge-intervju og syntes det var mer stas enn han først hadde gitt uttrykk for:

– Jeg begynte å danse i stua, tok av meg på overkroppen, skrek og var helt galen, fortalte han da.

Tidligere i september sa Stian at han så frem til å bli tobarnsfar selv om han også var forberedt på at det kunne bli mer travelt:

– Det er fett at man er full bil når man kommer. Alle lukker opp dørene og man kommer ut som en full «squad», sa han da.