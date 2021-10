Politiet: Kongsberg-ofrene ble drept med stikkvåpen

Politiinspektør Per Thomas Omholt sa på en pressekonferanse mandag ettermiddag at de fortsatt jobber for fullt med å etterforske saken.

Siden drapene onsdag har politiet avhørt svært mange personer.

– Vi har formelt avhørt 60 vitner og foretatt rundspørring som har omfattet 60 personer. Totalt har vi pratet med 140 personer i Kongsberg, sier Omholt.

Stikkvåpen

Espen Andersen Bråthen (37) er siktet for å ha drept fem personer, fire kvinner og en mann.

Onsdag kveld forrige uke fikk politiet meldinger om at person gikk rundt og skjøt tilfeldige personer med pil og bue. Ifølge politiet brukte siktede også andre våpen.

Fram til nå har ikke politiet villet si hva slags våpen det var snakk om.

Pressebrief med politiinspektør Per Thomas Omholt i Kongsberg. Foto: TV 2

Omholt opplyser på pressekonferansen mandag at det var stikkvåpen som ble brukt.

– Han (gjerningsmannen journ.anm.) dreper fem personer med stikkvåpen, sier Omholt.

Han ønsker ikke å kommentere hva slags stikkvåpen det er snakk om av hensyn til etterforskningen. Det er fortsatt to vitner som var i eller rundt Coop Extra den kvelden som ennå ikke er avhørt.

Søndag sa politiet at de visste hvor den drapssiktede kjøpte pil og buen, men de har ikke ønsket å si hvor av hensyn til etterforskningen.

Tosifret antall fornærmede

– Antall fornærmede vil komme opp i et tosifret antall, sier Omholt.

Spørsmålet nå, sier politiinspektøren, er hva de har vært utsatt for ut fra straffeloven.

MINNESTED: Lys og blomster ble lagt ned på torget ved Storgata i Kongsberg. Foto: Frode Sunde / TV 2

Blant annet må politiet teste pil og buen for å se på skadepotensialet til den og avdekke plassering ut fra hvor det ble skutt fra og hvor de fornærmede sto.

Omholt sier videre at det derfor vil ta noe tid å få bekreftet hvor mange fornærmede det er.

I tillegg at fem ble drept, ble også tre personer skadet.

Legger fra seg pil og buen

Politiinspektøren sier at siktede fortsatt er i en tilstand der de ikke får avhørt ham.

På pressekonferansen avslører også politiet mer detaljer om hendelsesforløpet.

Ifølge politiet startet hendelsesforløpet på Coop Extra.

– Vi vet også at det ble skutt inne på butikken. Det er også kjent at en politibetjent utenfor tjeneste ble skadet på Coop, sier Omholt.

FERDEN: Dette er området hvor hendelsen skjedde onsdag kveld. Foto: TV 2

Deretter gikk siktede ut i Myntgata og nedover Peckels gate, opplyser han.

– I dette området skyter han en rekke piler med buen, sier politiinspektøren.

– På et eller annet tidspunkt legger han fra seg eller mister pil og buen, så går ferden videre til Hyttegata, fortsetter han.

Det er i Hyttegatene alle de fem ofrene er. Slik etterforskningen står nå, tok han ikke med seg pil og buen da han gikk i Hyttegata. Omholt sier at de ikke kan si det helt sikkert, men at dette er mest sannsynlig.

– I Hyttegata dreper han fem personer med stikkvåpen, både på private adresser og i det offentlige rom. Foreløpig tyder alt på at ofrene er tilfeldige, sier politiinsprektøren og sier de ikke ønsker å si noe mer om hendelsesforløpet.

– Var han i besittelse av våpenet, eller var det noe han fant på stedet?

– Vi har en god kunnskap om det, men ønsket ikke å gå ut med detaljer om det, sier Omholt til TV 2.

Han sier at siktede både har brutt seg inn og kommet seg inn i boliger på andre måter.

Tenkte å gjøre det

Hypotesen om at det er islamisme som står bak, er fortsatt svekket, opplyser politiet.

– Når det gjelder motiv, er fortsatt sykdom den sterkeste hypotesen. Når det gjelder konvertering til islam, er denne hypotesen svekket. Han har sagt det offentlig, men har ikke fulgt dette opp i praksis, som vi nente tidligere, sier Omholt.

I tillegg til å etterforske hva som har skjedd, skal politiet kartlegge siktedes historie. Omholt sier at flere vitner har henvendt seg om dette.

En annen ting politiet skal kartlegge, er tiden forut for handlingen. Omholt sier at siktede har tenkt på handlingen i noen dager før den ble utført.



– Siktede i noen dager har tenkt på handlingene. Om han har brukt lenger tid på dette, må etterforskningen vise. At han har tenkt på det i dagene før, har blitt styrket, sier Omholt til TV 2.