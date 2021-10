Eli Hagen om mannens comeback: – For gammel

Ekteparet gjestet God morgen Norge for å snakke om samlivet, politikken og kjærligheten.

– Han er et politisk dyr og har sparka i veggen og vært fryktelig å ha med og gjøre når han ikke har vært på Stortinget. Han var jo på Stortinget helt til Frp gikk ut av regjering. Da han kom hjem etter det gikk han over til: «Når skal vi spise lunsj?», «hvor skal du?», «når kommer du hjem?», forteller Eli Hagen og fortsetter mens Carl I. Hagen sitter og humrer ved siden av i sofaen.

– Jeg er vant til å være fri og frank, også plutselig skulle han være hjemme og passe på meg?! Nei, det … det var håpløst! Men jeg var heller ikke glad for at han skulle stille til ny stortingsperiode heller, altså. Nehei! Han er jo for gammel, han bare skjønner det ikke sjøl, sier hun.

Savner flere eldre

Carl I. Hagen selv derimot syns det er uheldig at det ikke er flere eldre på Stortinget.

– Nei, jeg er den eneste over 70, og det er mange 70-åringer i Norge. Vi har også 80-åringer som er helt oppegående, og noen 90-åringer. Olav Thon, for eksempel, er vel 96 og har så vidt jeg vet vært på jobb hver dag. Så jeg syns det er litt uheldig at det ikke er noen flere fra den eldre generasjonen på Stortinget.

– Hvorfor vil du ikke sitte i Spania og ha et fint liv?

– Veldig mange syns jo eldre mennesker skal sette seg på en benk i parken og dø fortest mulig, så man ikke betaler dem pensjon og sånn. Men man må ha noe å gjøre, sier han og fortsetter;

– Det er som Eli sier; har jeg ikke noe å gjøre, så går jeg på veggen og sparker i småstein. Så ja, jeg gleder meg til å være fire år til på Stortinget.

Variert bakgrunn

«Pakken» Eli og Carl, som har dominert norsk politikk i mange tiår, er nå tilbake. Men det kanskje ikke så mange vet er at Carl I. Hagen egentlig startet som jordbærplukker og dekksgutt.

– Ja, jeg var i England som 16-åring og plukka jordbær. Vi var mange ungdom fra mange forskjellige land, og 40 stykker per brakke som sov på rekke og rad. Gutter og jenter sov adskilt. Veldig artig! Jeg lærte engelsk, å stå opp om morgenen og å jobbe skikkelig. Jeg var også maskingutt på båten Foldenfjord som reiste Amerikalinjen og jeg lærte masse. Maskingutt er lavest av rang om bord, han som gjør alt skittarbeidet nede i maskinen.

– Også gikk turen tilbake til England, og det var visst i disse tider at du lærte å skille mellom sak og person?

– Ja, jeg deltok aktivt i studentarbeid, og ble president i Student’s Union. Der møter du folk du er rykende uenig med, men som er gode venner. Så å skille sak og person er veldig viktig.

– Jeg har også en storesøster som er glødende SV-er. Vi har mange politiske debatter, men så er vi like gode venner, og sier: «Vi får være enige om å være uenige». Sånn har det også vært på Stortinget, i motsetning til andre land, der man ikke tåler trynene på hverandre og nesten slåss. Her er man gode kolleger når man ikke er i debatter, i komiteen, i salen eller i et TV-studio.

8. april 1973 på Saga kino i Oslo ble et vendepunkt for Carl.

– Da meldte jeg meg inn i «Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep» (ALP, forløperen til Fremskrittspartiet, journ. anm.) og meldte meg til tjeneste. Etter et par uker var jeg nummer tre i hierarkiet, og endte på Stortinget høsten 1974.

Den 31. oktober 1974, for snart 47 år siden, holdt han sitt første innlegg på Stortinget.

Frieriet

– Så kom du inn i bildet, Eli, på et senere tidspunkt. Men dere var gift på hver deres kant?

– Ja … ikke bra! Ikke bra … sier hun.

– Vi gjør ikke den historien lang … men det ender opp med et frieri?

GIFT: Paret endte opp med å gifte seg. Siden har de vært sammen. Foto: God morgen Norge

– Ja, det var ganske spesielt. Da jobba jeg for ham på Stortinget og hadde oversikt over avtaleboken og alle avtalene hans. Og plutselig, den 23. mars, står det «B-dag», før hun forklarer videre:

– Så jeg sa til han: «Åssen i all verden visste du at det var første gang jeg gifta meg?». Så sier han: «Oi, gjorde du dét? Det var da jeg tenkte vi skulle gifte oss.» Så det var dét frieriet … men han fikk jo ja likevel, da, ler hun.

– Jeg så verken veien eller trappa

Det finnes mange historier om Eli og Carl. Og det er spesielt én historie Eli helst skulle vært foruten.

– Antakelig blir jeg husket for at jeg kjørte ned slottstrappa, og det skulle jeg gjerne vært foruten. Jeg skulle kjøre ham til slottsmiddag, og på slottet var det masse journalister og fotografer, og jeg tenkte: «Jeg må komme meg unna, jeg vil ikke bli fotografert» og kjørte av gårde. Det var en grå, tåkete kveld. Og jeg så verken veien eller trappa før det var for seint. En halvmeter unna så jeg trappa. Og da var det ikke sjans til å stoppe, forteller hun.

Det er visst en del historier hun helst skulle vært foruten når det gjelder sin mann også.

– Mange ting faktisk, men det skal jeg ikke rippe opp i nå, for da får jeg problemer på hjemmebane! Han har gjort mange feil, men han har faktisk klart å bygge opp et parti som en del mennesker har levd av i mange år, og som de bør være takknemlige for, og det er det ikke alle som er. Så det har han klart.

Svarer på kritikken

Det er visstnok Carl som er sosiale medier-ansvarlig i «Team Hagen».

– Det er jeg som skriver på Facebook fra tid til annen, stort sett politiske synspunkter. Mens Eli leser veldig mye på Facebook og holder meg orientert om hva andre er opptatt av, sier han.

Samme dag som Kongsberg-drapene skjedde, fikk han masse kritikk. Han skrev følgende:

«Ser på politiet fra Kongsberg og forstår ikke at det ikke opplyses noe om gjerningsmannens bakgrunn. Er han etnisk norsk eller av utenlandsk opprinnelse? Trist at politiet ikke besvarer det alle lurer på: Hva er gjerningsmannens bakgrunn?».

INNLEGGET: Dette Facebook-innlegget vekket reaksjoner. Foto: Skjermdump, Facebook

– Skjønner du at mange tenkte at det var spekulativt og tonedøvt?

– Ja, jeg er vant til at alt jeg skriver og sier kan misforstås. Og noen av mine politiske motstandere velger å misforstå. Det har de gjort her også. Jeg husker … la oss si den store 22. juli. Da var det mange, blant annet en del nye innvandrere og nye landsmenn, som ble hengt ut og som man trodde hadde gjort noe galt.

– Det jeg mente med dette innlegget var: Hvis politiet vet hvem det er og hva slags bakgrunn de har, la oss få vite det så noen ikke henger ut de som ikke har gjort noe som helst. Og det viste seg jo å være rett: Hadde politiet sagt at det var en dansk statsborger – men ellers godt norsk og av norsk etnisitet – hadde det ikke dukket opp rykter om at det var nye landsmenn som sto bak. Så kunnskap er ikke så dumt. Her kunne politiet vært mye raskere slik at det ikke dukket opp negative rykter om dem som overhodet ikke hadde noe med saken å gjøre.

Eli forteller at hun ikke kontrollsjekker det som legges ut.

– Det burde jeg tydeligvis gjort, men jeg gjør ikke det. Han sitter jo inne på kontoret sitt og legger ut innlegg. Og iblant spør jeg han: «Hvorfor spør du ikke meg?». Jeg er grasrot, jeg kan si at; «Dette gjør du ikke». Skrivefeil, for eksempel. Det er mye jeg kunne ha rettet på, men han legger det ut uten kontroll, sier hun.

– Dårlige politikere

Carl I. Hagen er valgt inn på Stortinget fra Oppland. Eli er fra Gudbrandsdalen og ekteparet har et sted øverst i dalen.

– Så ble Carl spurt av Oppland Frp og jeg tenkte: «Ja, la han bare prøve seg! Da får han drive valgkamp og politikk … for han kommer ikke inn! Så det kan han drive med, det er ikke noe farlig».

Eli, på sin side, er ikke sekretæren hans lenger.

– Nei, og det er jeg veldig glad for, for jeg har vært papirslave på Stortinget i 30 år. Det er de samme debattene, de samme problemene med helsevesenet og alt mulig. De har ikke løst noen ting på 30 år.

– Jeg ville ikke orka å gå tilbake og høre de samme debattene. Vi har dårlige politikere i Norge. Sorry! Uansett hvem som styrer. Hehe. Det er det som er litt farlig med meg, jeg sier det jeg mener, sier hun.