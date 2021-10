Siri Avlesen-Østli skal lede populært TV 2-program

Etter nesten ti år gir Øyvind Mund (56) seg som programleder for The Voice. Nå skal TV 2-profil Siri Avlesen-Østli ta over jakten på «Norges beste stemme».

TV 2-profil Siri Avlesen-Østli (37) overtar stafettpinnen for Øyvind Mund (56), og blir programleder for The Voice.

– Jeg har visst det en liten stund, men har ikke fått lov å dele med det noen, så det er veldig stas å endelig få kunne si det høyt.

Det er ingen tvil om at 37-åringen, som til daglig jobber som sportsanker og journalist i kanalen, synes det er gildt å få dette oppdraget.

– Jeg tror det nesten ikke selv, og må klype meg selv litt i armen noen ganger, sier den nye programlederen til TV 2.

Vært med fra start

Fredag ble det kjent at TV 2-profil Øyvind Mund (56) slutter som The Voice-programleder etter seks sesonger.

Mund forteller at det har vært inspirerende og spennende å få jobbe med så mange unge talenter i jobben som programleder.

– Jeg har jobbet med The Voice siden starten, og at man gjør endringer etter såpass mange år, er helt naturlig. Sånn har det vært i mange andre TV-formater opp gjennom – med bytte av programledere, juryer, mentorer og så videre. Så det ser jeg som helt naturlig og uproblematisk, sa han da nyheten ble kjent.

Mund har vært programleder for The Voice helt siden underholdningsprogrammet begynte å rulle på TV-skjermen i 2012.

– Øyvind Mund skal fortsette i TV-bransjen, men skal jobbe med andre prosjekter, sa programredaktør Kathrine Haldorsen da nyheten ble kjent.

Øyvind Mund har tidligere vært programleder for programmer som God morgen Norge, Gylne Tider og Landskampen.

Fra nyheter til underholdning

Nå er altså stafettpinnen gitt videre til Avlesen-Østli, som også har vært mye å se på TV-skjermen de siste årene.

– Det er store sko å fylle. Jeg føler litt prestasjonsangst for å ta over for Øyvind Mund, som er litt av flaggskipet til TV 2, men han er en fin fyr som har sagt jeg kan ringe og be om tips. Det skal jeg absolutt gjøre, sier Avlesen-Østli.

37-åringen er utdannet journalist, og har jobbet i flere mediehus. Hun ble først kjent for det norske publikum under dekningen av 22. juli-rettsaken for VGTV i 2012. Siden har hun vært å se som reporter og sportsanker i TV 2 Sporten. Avlesen-Østli hadde blant annet en sentral rolle i dekningen av Vinter-OL i 2014.

NY PROGRAMLEDER: Siri Avlesen-Østli skal lede The Voice på TV 2. Foto: Martin Leigand

Men nå bytter hun beite, og går fra å være nyhetsjournalist til å jobbe med underholdning.

Fått en smakebit allerede

Mange har nok allerede sett Avlesen-Østli i Kompani Lauritzen. Hun er også én av tolv kjendisdeltakere i høstens sesong av Skal vi danse. Denne smakebiten fra underholdningsverden tror hun kommer godt med.

– Det nervekjøret man kjenner på når man skal prestere på scenen i halvannet minutt, det likner litt på hvordan vi som deltakere i Skal vi danse har det. Som Skal vi danse-deltaker tror jeg at jeg forstår litt hva de går gjennom både før og etter opptredenen på scenen, sier hun.

– Jeg tenker det kan være en nyttig erfaring som deltakerne i The Voice kan lene seg litt på.

Selv om TV-underholdning er relativt nytt for henne, har hun vært opptatt av kultur og underholdning hele livet.

– Jeg har sunget mye i oppveksten, og er glad i å synge når det er anledninger for det. Også har jeg alltid elsket The Voice, legger hun til.

Videre forteller Avlesen-Østli at hun har tatt mange sangtimer, og når vi spør om hennes favorittsjanger, svarer hun kontant:

– Jeg er en «sucker» for hits og pop. Men liker også sjangre som blues. Det er formidlingen som er det viktigste, og det er det som gjør The Voice så spesielt fordi det er så mye følelse i det talentene formidler fra hjertet sitt.

– Er underholdning kommet for å bli?

– Jeg håper virkelig det! Men jeg kommer til å jobbe litt med sport også, sier 37-åringen.

Åpen om rasisme

Avlesen-Østli er allerede vant til å by på seg selv, og har tidligere snakket ut om utfordringer knyttet til det å være litt annerledes.

Da hun var tre måneder gammel ble hun adoptert til Norge fra Sri Lanka. Hun vokste opp sammen med adoptivforeldrene sine på Hamar i Innlandet fylke, hvor hun var én av få andre adopterte barn.

Det å vokse opp som mørkhudet på Hamar på 80-tallet, for så å bli en offentlig person, har ikke vært en dans på roser, har 37-åringen tidligere fortalt til TV 2.

I en mening Avlesen-Østli selv skrev, publisert på TV 2 sommeren 2020, fortalte hun åpent om hvordan hun opp gjennom årene har fått rasistiske kommentarer slengt mot seg. Men hun har også snakket ut om hvor takknemlig hun er for å få bo i et land hun som oftest opplever som inkluderende.

I Skal vi danse, valgte hun å bruke en av dansene sine til å uttrykke hvor takknemlig og ydmyk hun er over det hun har fått her i Norge.