Demonstranter forsøkte å ødelegge tenningen av OL-ilden

De tre ble derimot effektivt stoppet av sikkerhetspolitiet da de forsøkte å ta seg over en steinmur. De hadde med et banner med påskriften «Nei til folkemordleker», samt et tibetansk flagg.

Fire andre demonstranter ble stoppet av politiet på utsiden av området før seremonien, melder Reuters.

De 24. vinterlekene i den kinesiske hovedstaden går fra 4. til 20. februar neste år. Det skal deles ut medaljer i 109 øvelser i 15 disipliner i 7 grener.

En vakt forsøkter å stoppe demonstrantene, som blant annet hadde et tibetansk flagg med seg. Foto: Aris Messinis

OL-ilden ble tent med en lupe og av sollyset under den tradisjonelle seremonien, men på grunn av koronapandemien vil det ikke være noen vanlig fakkelstafett denne gangen.

Istedenfor vil tre løpere ha kortere etapper med flammen på vei til Akropolis i Aten hvor den vil være over natten.

Flammen er nå på vei til Beijing. Foto: Alkis Konstantinidis

Tirsdag vil den kinesiske organisasjonskomiteen få overrakt flammen under en seremoni på Panathenaic stadion som ble brukt til sommerlekene i både 1896 og 2004.

Beijing som OL-arrangør har fått massiv motstand på grunn av blant annet brudd på menneskerettighetene, men kinesiske myndigheter tilbakeviser all kritikk. Under seremonien hadde demonstrantene klart å ta seg inn for å vise sitt syn mot at vinterlekene skal gå i Kina.

Debatten har også rast i Norge om man skal protestere mot OL i Kina. I forrige uke skrev TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg om situasjonen.

JBåde Amnesty og Human Rights Watch slår fast at Kinas behandling av uigurer og andre tyrkiske muslimske minoriteter faller inn under begrepet «forbrytelser mot menneskeheten». Det er ekstremt alvorlig.»

I sin tale under tenningen av ilden mandag gjentok IOC-president Thomas Bach organisasjonens holdning. Han sa blant annet at moderne leker må bli «respektert som politisk nøytral grunn».

– Bare denne politiske nøytraliteten sikrer at De olympiske leker kan rage over og forbi de politiske forskjellene som eksisterer i vår tid», fortsatte Bach.

