Strøm-grepet du bør unngå: – Kan bli langt verre enn en høy strømregning

For tiden opplever mange nordmenn rekordhøye strømpriser. Tenker du over når på døgnet du bruker mest strøm?

Mandag var den gjennomsnittlige strømprisen i Sør-Norge rekordhøy, og tirsdag ble rekorden slått igjen. Tirsdagens dagspris i Sør-Norge er den høyeste man noen gang har sett i området, ifølge tall fra Nord Pool.

Med høye strømpriser er det ekstra lurt å være bevisst på hvor mye strøm familien bruker. Om alle i husstanden klarer å gjøre dusjen litt kortere, kan det være mye penger å spare over tid.

Dette er noe som er kjent for de fleste. Men er du bevisst på når på døgnet du bruker mest strøm? Og hvor mye er det egentlig å spare på å unngå å dusje samtidig som alle andre?

TV 2 har spurt ekspertene om hva du trenger å vite om det å bruke strøm på ulike tider av døgnet. Samtidig er det ett virkemiddel du ikke bør ta i bruk for å redusere strømregningen.

– Vil synes på regningen

PR-manager Rita Thune i NorgesEnergi bekrefter at det vil lønne seg å være bevisst på hvilken tid på døgnet du bruker strøm.

– Ja, det vil det jo gjøre. De aller fleste strømkunder blir nå fakturert for strømforbruk time for time, så dersom du bruker mer strøm i en periode som har ekstra høy strømpris, vil det synes på regningen, sier Thune.

– Når er det billigst strøm?

PR-manager i NorgesEnergi, Rita Thune. Foto: NorgesEnergi

– Generelt har det vært billigere sent på kvelden og om natten, men vi har over en liten tid sett at prisen er mer stabil gjennom døgnet, med noen små topper og bunner mer vilkårlig plassert gjennom døgnet.

Ifølge Thune er det viktigste du gjør når strømprisene er høye å ha et bevisst forhold til strømbruket totalt sett, i tillegg til å unngå de høyeste pristoppene.

– De aller fleste vil nok oppleve at det ikke alltid er så enkelt å tilpasse dusjevanene til når strømmen er billigst. Da er det nok et bedre råd å dusje litt kortere og å installere sparedusj, sier Thune.

– Det som faktisk virker

NorgesEnergi har gjort beregninger som viser at en husholdning fort vil spare over tusen kroner i året på å gå over til sparedusj og korte ned dusjetiden fra ti til fem minutter.

– For ikke å snakke om enda flere penger spart for storfamilien. Hadde alle norske husholdninger gjort det samme, snakker vi om 5,7 milliarder kroner i besparelser, sier Thune.

Hun understreker at sparedusjene ikke er «kjipe og vonde som før i tiden».

– De koster heller ikke all verden. Mange tror trykket i dusjen blir dårligere med sparedusj, men det stemmer jo ikke.

Thune minner til slutt om hva som egentlig er det største strømsluket.

– Det meste av strømforbruket er knyttet til oppvarming. Hadde alle husholdninger i Norge senket temperaturen inne med én grad i de tre kaldeste månedene i året, kunne vi til sammen spart hele 496 millioner kroner på strømregningene våre, sier Thune, og fortsetter:

– Det er overraskende å se hvor store summer man kan spare på et så enkelt grep. Ingen skal behøve å fryse, og det er selvsagt mange ting man kan gjøre for å redusere strømregningen. Men det som faktisk virker, og gir en stor besparelse, er å skru ned temperaturen.

Enkle strømsparetips: Gjør det som faktisk virker. Her er tre enkle strømsparetips som kutter strømregningen: Det aller viktigste du kan gjøre er å skru ned temperaturen litt der du bor. Det er også smart å lukke døra inn til rom du ikke bruker til daglig. Det er dyrt å varme opp boligen sin, men det kan være en større investering å etterisolere hus som trekker. En enkel løsning er å kjøpe tettelister, og gå over vindu og dører for å sjekke hvor det trekker. Det koster nesten ingenting, og du kan gjøre alt selv. Ved siden av oppvarming er varmtvann noe som trekker en del strøm. Det koster ikke lenger så mye med sparedusj, og komforten er mye bedre enn for noen år siden. Dersom du ikke ønsker det, kan det være lurt å sette mobilalarmen på før du går inn i dusjen slik at den ikke varer lengre enn du hadde tenkt. Kilde: NorgesEnergi

Billigst på natta

Leder nysalg og marked i Glitre Energi, Cathrine Bothner Wessel, svarer også ja på spørsmålet om det lønner seg å være bevisst på hvilken tid på døgnet man bruker strøm.

– Det er ikke alt forbruk det er like lett å flytte på, men om man har mulighet er det lurt å være bevisst på tidspunkt for vasking av klær, tørketrommel og lading av elbil dersom man har det, sier Wessel, og fortsetter:

Leder nysalg og marked i Glitre Energi, Cathrine Bothner Wessel. Foto: Lars-Johan Solheim

– Hovedregelen er at strømmen er billigst mellom kl 22 og 07. Dyrest er det gjerne kl 08-09 og 17-18. Strømprisen er vanligvis lavere i helgene.

Hun påpeker at det likevel er aller mest å hente på å være bevisst på bruken av varmtvann og oppvarming av boligen.

– Strømvaner, isolasjon i boligen og oppvarmingskilder er ting man kan påvirke. Skrur man ned romtemperaturen med kun én grad, kan man spare rundt fem prosent av strømmen som vanligvis går til oppvarming.

Fordelig av strømforbruk i en typisk norsk husholdning. Kilde Glitre Energi

Reduser forbruket

Vask og tørk utgjør cirka fire prosent av strømforbruket i en typisk norsk husholdning.

– Med tanke på at varmtvannstanken må fylles og varmes opp igjen etter hver dusj, er det litt å spare ved å utsette en lang og varm dusj til en tid på døgnet hvor prisen er lavere. Det samme gjelder ved bruk av badekar, sier Wessel.

– Når bør man dusje? Når bør man lade elbilen?

– Det er som regel billigere å dusje på kvelden før man legger seg, enn det er på morgenen. Elbilen bør lades etter kl 22 på kvelden og før kl 06 om morgenen.

– Hva er deres beste råd for å redusere strømregningen?

– Det er viktig å tenke på å ha en gunstig strømavtale, men nå som vi går inn i en periode med kaldere vær og høyere forbruk er det mye å spare på å redusere forbruket.

Strømtips fra Glitre Energi: Skrur du ned romtemperaturen med kun én grad, kan du spare rundt fem prosent av strømmen som vanligvis går til oppvarming.

Med varmepumpe i boligen får du vesentlig bedre inneklima, alltid riktig temperatur i huset, kjøling på varme sommerdager og varme på kalde vinterdager. Du reduserer strømutgiftene dine og får høy komfort for deg og hele familien.

Dusj mer effektivt. Dusj kortere, eller spre dusjingen utover dagen eller flere dager om dere er flere.

Fyll oppvaskmaskin og vaskemaskin før bruk, og dropp tørketrommel om du har mulighet til å la klærne lufttørke. Kilde: Glitre Energi

I verste fall

Ifølge ekspertene bør du altså være bevisst på når på døgnet du bruker strøm, og den billigste strømmen får du om natta. For noen kan det da være fristende å ta klesvasken eller bruke tørketrommelen mens du sover, fordi det er billigere. Akkurat dette strøm-grepet bør du imidlertid unngå.

Kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i Brann- og redningsetaten i Oslo har forståelse for at høye strømpriser «kan bidra til større kreativitet på forbruksfronten», men er samtidig opptatt av å kommunisere «vær våken og til stede»-prinsippet.

Kommunikasjonssjef i Brann- og redningsetaten i Oslo, Sigurd Folgerø Dalen. Foto: Lars Magne Hovtun

– Nettopp fordi branner i elektrisk utstyr, som blant annet vaskemaskiner og tørketromler, skjer med jevne mellomrom . Således vil et råd om å vaske klær når du sover, være motstridende til det vi selv anbefaler overfor våre innbyggere, sier Dalen, og fortsetter:

– I verste fall får du en brann som det kanskje tar lang tid før du oppdager, med konsekvenser langt utover en høyere strømregning.

Avdelingsdirektør Johan Marius Ly i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at man gjør unna bruk av vaskemaskin, oppvaskmaskin, tørketrommel og lading når man er våken og til stede.

Avdelingsdirektør i DSB, Johan Marius Ly. Foto: Anita Andersen / DSB

– En brann kan utvikle seg veldig fort. Selv om man har fungerende røykvarslere, vil det ta noe tid før man klarer å vekke alle i boligen og evakuere til et sikkert sted. Da kan det i verste fall være for sent, sier Ly.

Unngå brannkatastrofe: Slå av elektriske apparater og belysning som ikke trenger å stå på før dere legger dere eller forlater huset.

Tøm lofiltret i tørketrommelen før hver bruk.

Pass på at panelovner og andre elektriske varmeovner ikke dekkes til med klær eller at møbler står for nær.

Dersom mulig, ha røykvarsler i nærheten av der dere vasker klær og lader.

Ha seriekoblede røykvarslere eller brannalarmanlegg som varsler i hele huset hvis uhellet først er ute. Kilde: DSB

Ikke vanlige strømpriser

Mandag og tirsdag varierte strømprisene stort på ulike tider av døgnet. Mandag klokken 8.30 måtte folk i Oslo og Kristiansand betale hele 2,55 kroner per kilowattime (kWh), mens prisen samme dag klokken 22.30 var 1,11 kroner per kWh. Dette er uten nettleie og avgifter.

Sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight understreker at slike prisforskjeller innenfor samme døgn ikke er normalen.

– Eksemplene fra de siste dagene er ikke noe vi opplever daglig. Selv om du noen ganger kan spare én krone per kWh ved å unngå de mest ekstreme timene, så gjelder ikke dette alle dager, sier Lilleholt.

Sjefanalytiker i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt. Foto: Sondre Steen Holvik

Han sier det er vanligere med relativt små forskjeller gjennom døgnet, og mener derfor det ikke er altfor viktig å tenke over når på døgnet man bruker strøm.

– Jeg tror man fort kan overdrive effekten av dette. Samtidig skader det jo ikke at man har i bakhodet at man være litt smart. Men jeg ville heller fokusert på spare noe strøm generelt hele dagen istedenfor å sløse på de rimeligste tidene av døgnet, sier Lilleholt.

Også han minner om farene ved å gjøre visse ting om natten.

– Det er riktignok noe å hente på å unngå de høyeste strømtoppene rundt klokken 17 på ettermiddagen, og det vil være billigst på kvelden og natten. Men da må du huske risikoen ved å bruke enkelte apparater uten tilsyn på natten, i tilfelle det bryter ut en brann.

Hvordan blir strømprisene?

Fallende temperaturer er mye av årsaken til de økende strømprisene, ifølge sjefanalytikeren.

– Situasjonen er egentlig ikke så mye endret, men som ventet kommer det større utfordringer når temperaturene faller og forbruker stiger, sier Lilleholt.

I helgen falt temperaturene, noe som slo sterkt ut på strømprisene da aktiviteten i samfunnet startet opp igjen på mandag.

– Europeiske priser er fortsatt mye høyere enn det vi ser i Sør-Norge. Nord-Norge er fortsatt på et langt lavere nivå. Derfor er det store prisforskjeller og et sterkt behov for transport av kraft i alle retninger.

– Hva slags strømpriser kan nordmenn forvente i tiden framover?

– I Sør-Norge vil man kunne forvente det nivået vi har nå, på cirka to kroner per kWh som sluttpris ut til forbruker. Så er det vind og temperaturene i vinter som i stor grad vil avgjøre avvik fra dette.

En kjølig vinter kan dra prisen opp til rundt tre kroner per kWh for forbrukeren.

– I motsatt tilfelle, med masse vind og mild vinter, kan prisene bli vesentlig redusert. Nord-Norge må forvente at man kommer opp på et noe høyere nivå når vi går inn i vinteren, sier Lilleholt.