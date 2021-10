Forleden dag var det pressevisning for et helt nytt bilmerke her i Norge. Nemlig Kinesiske Hongqi og den store luksus-SUV-en derfra, E-HS9.

Bak satsningen står en av Norges største bilimportører. Motor Gruppen har fra før merker som Mitsubishi, Renault, Dacia og Xpeng.

De har fått flydd inn fire såkalte førserie-biler.

Vi var dermed blant de første i verden, utenfor Kina, som fikk en kort prøvetur i bilen. En bil som definitivt overrasket oss. Les mer om det her:

Som alltid når en ny elektrisk og luksuriøs SUV vises, er interessen skyhøy i Norge. Så langt har over 500 norske familier forhåndsbestilt bilen. Langt de fleste har valgt topputgaven med en startpris på 779.900 kroner og favorittfargen så langt er sort.

De første kundebilene leveres også ut i løpet av relativt kort tid. De første norske eierne får nemlig bilene sine i løpet av desember. En båt er allerede på vei med biler fra Kina. Neste år regner importøren med å selge mer enn 1.000 slike biler her hjemme.

Den store SUV-en med den litt pompøse og Rolls-Royce-aktige framtoningen vil du neppe overse når du møter den langs veien.

Her har vi samlet noen ting du bør vite om bilen:

SUV-en Hongqi E-HS9 er den aller dyreste bilen fra et kinesiske merke. Til Norge kommer den ikke med rosa lakk...

Den aller dyreste i Kina:

Hongqi E-HS9 er den aller dyreste intern-produserte bilen som selges i hjemlandet Kina. Her er det bare skikkelig rike folk, ofte med egen sjåfør, som tar seg råd til denne bilen.

Hongqi har også en fortid som et prestisje-bilmerke som kun var for partitoppene. Vanlige folk fikk ikke kjøpe, uansett hvor mye penger de hadde. Det var først for 6-7 år siden at merket endret strategi med mål om å bli et premium bilmerke for alle.

Tilhengerfeste:

Med dette som bakteppe var det litt vanskelig for fabrikken å forstå at nordmenn hadde behov for tilhengerfeste, for å hente ved til vinteren og å kjøre rusk, rask og hageavfall om våren. For: Gjør ikke gartneren det med en annen bil?

Campingvogn? Har ikke eierne egen suite på et hotell? En liten kultur-krasj der, altså … Men da de ble forklart vår særnorske levemåte, fikset de tilhengerfeste. E-HS9 kan trekke tilhenger på inntil 1.500 kilo.

Frunken foran er laget i Norge, og for Norge. Den rommer 75 liter og koster 4.500 kroner ekstra.

Frunk:

Hongqi E-HS9 har i utgangspunktet ikke noen «frunk» (bagasjerom foran). Også her måtte den norske importøren forklare behovet. Kineserne er både lydhøre og imøtekommende. Så også dette løste seg. Frunken på 75 liter er produsert i Norge – for Norge. Den kan leveres mot et pristillegg på 4.500 kroner.

Tre farger:

De bilene vi får hit til Norge leveres i tre farger. Nemlig Arctic Black, Glacier White eller Mountain Grey. Eller svart, hvitt og grått – som det også kalles …. Men den kan, på spesialbestilling, leveres med enten hvitt eller sort tak.

Hongqi har laget biler siden 1958. Dette er den aller første modellen som heter CA72. Den var ikke for hvem som helst.

Den første kom i 1958:

Den aller første Hongqi-bilen ble produsert i 1958. Det var en stor luksus-sedan, som også kunne leveres som cabriolet. Den hadde modellbetegnelsen CA72 og ble produsert fram til 1965. Den var bare tilgjengelig for statlige institusjoner og ledelsen for kommunistpartiet i Kina. Disse bilene var et vanlig syn ved offentlige arrangementer til langt ut på -70 tallet.

Norge først i Europa:

Norge er det aller første landet i Europa som selger biler fra Hongqi. Når neste land kommer etter, vites ikke. Hongqi har god tid og det viktigste er å få på plass et stabilt og solid forhandlernettverk, fremfor å rushe. Planene her er langsiktige. Det finnes et Europa-kontor i Frankfurt. Der er det, enn så lenge, én eneste (!) ansatt.

Hongqi har en langsiktig plan om å bli et anerkjent premium bilmerke på lik linje med Mercedes og Range Rover.

Vokser og skal bli store

Det er Kinesiske FAW som eier Hongqi. De De produserte 3,7 millioner biler i 2020 og hadde en vekst på hele 13 prosent. De produserer blant annet biler for Audi, VW og Toyota i tillegg til Hongqi. De har også som mål å gjøre Hongqi til det største premiummerket i Kina. Det er per i dag Audi, så her konkurrerer de faktisk litt med seg selv.

Med E-HS9 tar de altså det første steget ut i verden. De har også ressursene som skal til for å bli en stor og betydelig aktør.

Video: Her bygges den nye Hongqi E-HS9