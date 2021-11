Ada og Juma opplevde begge at barna deres ble drept: – Hun var den eneste som virkelig forsto

19. juli 2020 ble Mikael (7) og Gabriel (1) funnet livløse i leiligheten til moren deres. Moren ble tidligere i år dømt til 21 års fengsel for drapene. Hun ble også dømt for falske anklager da hun til politiet sa at det var faren Juma Iraki som stod bak drapene.

Iraki fortalte sin historie i «Vårt lille land» på TV 2 søndag.

Brakt sammen av advokat

20 år tidligere, 19. mai 2020, opplevde Ada Sofie Austegard at hennes datter ble drept i Baneheia i Kristiansand.

Da Ada hørte hva som hadde skjedd med Mikael (7) og Gabriel (1) visste hun så alt for godt hva som ventet faren som satt igjen.

– Jeg fikk bare utrolig vondt av den pappaen som jeg aldri hadde møtt. Jeg tenkte; «Jeg vet hva du går igjennom» , sier Ada Sofie Austegard til TV 2.

Det var deres felles advokat John Christian Elden som satte Ada Sofie Austegard og Juma Iraki i kontakt med hverandre. Elden så mye av det samme i de to og tenkte at de ville ha nytte av å snakke med sammen.

Det hadde bare gått noen måneder siden drapene på Jumas to gutter. Men han hadde allerede etablert en stiftelse til minne om guttene kalt Erkeengler. Juma trengte å skape seg en mening i det meningsløse.

Formålet med stiftelsen skulle være er å tilrettelegge for – og bidra til – at barn og unge i guttenes nærmiljø i Lørenskog og Rælingen kommune får delta i lek og fritidsaktiviteter.

For 20 år siden hadde Ada også kjent på behovet for å gjøre noe etter at hennes datter Stine Sofie ble drept. Stine Sofies stiftelse ble etablert tre måneder etter. I dag jobber det rundt 60 mennesker i stiftelsen, og i 2016 åpnet Stine Sofie Senteret - verdens første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn.

Den første samtalen

Det tok noen måneder før Juma tok oppfordringen fra advokat Elden og ringte Ada. Den første samtalen varte i over halvannen time.

LIKE: Juma og Ada merket fort at de var ganske like. Foto: Eivind Rath Ilebekk/TV 2.

– Jeg merket veldig kjapt at vi var skrudd sammen på samme måte, forteller Juma Iraki.

De hadde begge startet stiftelser som hver på sin måte hadde som formål å hjelpe andre barn. Og de hadde mye av de samme opplevelsene med mediene, politiet og rettsprosessen.

– Ada var egentlig den jeg følte jeg kunne snakke med om disse tingene, og som virkelig forsto hva jeg opplevde. Hva jeg følte på, og hva jeg kjente.

GODE SAMTALER: I løpet av det siste året har de to hatt mange samtaler. Foto: Eivind Rath Ilebekk/TV 2.

– Jeg ble veldig overraska hvor like vi var som personer, sier Juma Iraki.

Ada Sofie Austagard er enig. Hun merket raskt at de var på bølgelengde og hadde mye av den samme tilnærmingen til verden.

– Jeg har inntrykk av at personer som har opplevd grusomme ting og som er i sorg blir undervurdert, sier hun.

SAMARBEID: Juma og Ada håper de kan samarbeide om flere prosjekter i framtiden. Foto: Eivind Rath Ilebekk/TV 2.

– Aldri undervurder den kraften som kommer ut av noe så forferdelig som å miste barn på en så grusom måte.

Imponert

Ikke lenge etter den første samtalen dro Juma på besøk på Stine Sofie stiftelsen. Hva Ada og stiftelsen hadde fått til på 20 år imponerte han.

– Da jeg kom inn der så tenkte jeg bare: «Wow! » .

Siden har de to stort sett hatt ukentlig kontakt. Under rettssaken snakket de sammen hver dag.

– Jeg tror at vi som har opplevd lignende ting har en mye større forståelse for hva man går igjennom, sier Ada.

De daglige samtalene med Ada var god støtte for Juma.

Samarbeid

Vennskapet deres har også ført til at de to stiftelsene deres har etablert et samarbeid som de håper kan fortsette og utvikles.

I sommer tok Juma og Stiftelsen Erkeengler med seg en gruppe barn fra Lørenskog-området til en uke full av opplevelser og aktiviteter i Grimstad og Stine Sofie-senteret.

SOMMER OG SOL: I sommer arrangerte Juma og stiftelsen Erkeengler en sommerleir i Grimstad for barn fra Lørenskog i samarbeid med Stine Sofie Stiftelsen. Foto: Eivind Rath Ilebekk/TV 2.

– Det å gi livet en mening i det meningsløse, det er jo enda viktigere for sånne som han og meg. Og da tror jeg at den kraften som ligger i det, den skal ikke undervurderes. Så erkeengler det tror jeg er en organisasjon som kommer til å leve videre og det er helt fantastisk at vi kan samarbeide med dem, sier Ada.

Juma nikker.

– Jeg er veldig imponert over hva Ada har fått til. Men jeg er nesten enda mer imponert over hvor godhjerta hun er, sier han.

– Det er veldig lett å bli glad i Ada.

