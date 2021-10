Matthias så naboen bli drept: – Det er bare så uendelig trist

Det er vanskelig for 49 åringen å finne ord som kan beskrive det som utspilte seg i den vanligvis rolige og idylliske Hyttegata i Kongsberg.

– Jeg sitter med mange bilder i hodet, sier Matthias Anger til TV 2.

Onsdag ble han og flere naboer i gata vitne til at en drapsmann tok seg inn i flere boliger og drepte fem mennesker.

– Vi som har opplevd dette står midt oppi et stort traume. Det tar tid å forstå hva som har skjedd, sier Anger.

Hørte skrik og rop

Det er lagt ned lys og blomster ved inngangsdørene til flere av de drepte i Hyttegata. Også utenfor den lilla inngangsdøren til Anger og de andre naboene i enden av gata står det lys og blomster.

I etasjen under leiligheten til Anger bodde kunstneren Gun Marith Madsen (78) som er blant de drepte.

BLOMSTER: Det er satt ned lys og blomster ved inngangsdøren til Gun Marith Madsen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er bare så uendelig trist. Jeg kjente mange av naboene mine godt, sier Anger.

Han synes det er vanskelig å snakke om det som har skjedd, men har tidligere fortalt Drammens Tidende om de dramatiske minuttene. Etter å ha hørt bråk og skrik utenfor huset så Anger at en kvinne bli angrepet. Han løp ut for å hjelpe, men ble stoppet av gjerningsmannen.

– Han lot meg ikke komme til for å hjelpe. Det var en forferdelig opplevelse å bli vitne til drap. Det er vanskelig å begripe, sier Anger til Drammens Tidende.

Kvinnen som ble angrepet døde av skadene.

ÅSTED: Politiet har gjort en rekke åstedsundersøkelser i Hyttegata. Foto: Frode Sunde / TV 2

Tok initiativ til minnekonsert

Anger er organist i Kongsberg kirke og har bodd i Hyttegata i flere år. Søndag kveld skulle det egentlig holdes en høstkonsert i kirka, men Anger tok initiativ til å heller bruke anledningen til å ha en minnekonsert.

– Konserten har vært planlagt en stund, men nå har vi endret repertoar og omformet det til en minnekonsert. Det blir veldig sterkt å fremføre, sier Anger til TV 2 før konserten.

Han er imponert over hvordan byen har samlet seg for å støtte de som er berørt.

– Det er rørende å se at folk bidrar. Jeg er imponert over apparatet som er satt i sving, sier Anger.

LYS OG BLOMSTER: I sentrum av Kongsberg har folk lagt ned blomster og lys i flere dager. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Så vondt

Alle de fem drepte bodde i Hyttegata. TV 2 har snakket med flere av deres naboer som er rystet og sønderknust over det som har skjedd.

– Jeg fatter ikke at fem mennesker som bodde rett over meg er borte. Det går ikke an å ta innover seg, sier 88 år gamle Bjørg Judith Torjussen.

Hun kjente både Hanne Englund og Gun Marith Madsen godt.

– Alt er så uvirkelig og så vondt, så jeg begynner bare å gråte. Jeg vet ikke hvordan jeg skal takle det, for jeg kjente jo disse damene, sier Torjussen.