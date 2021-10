I henholdsvis mars og juni åpnet BMW for bestilling av sine nyeste elbiler: SUVen iX og femdørs-kombien i4.

Responsen var mildt sagt overveldende. Uten at vi har fått vite helt konkrete tall, snakker vi om firesifret antall solgte – av hver.

i4 er dessuten noe så sjeldent som BMWs mest solgte bil så langt i 2021 – før den i det hele tatt er lansert! Det skjer nemlig først i desember.

Den nest mest solgte er for øvrig iX – som heller ikke er formelt lansert.

Til informasjon kan vi jo ta med at per september er elbilene iX3 og i3 de mest solgte BMW-ene – med over 1.500 registrerte.

Skulle kjøpe – men ...

Var du raskt ute med å signere kjøpskontrakten på i4 M50, kan du prise deg lykkelig nå. De aller første kundene får bilene sine like før nyttår. Men om du har sittet på gjerdet og ventet – ja, da er situasjonen en helt annen.

En av dem som fikk erfare nettopp det, var Jørgen Knap. Da han tok kontakt med sin BMW-forhandler på Skøyen om en i4 M50, fikk har vite at estimert levering er mars – i 2023!

– Jeg var i praksis klar for signering. Men nå blir ikke det noe av. Halvannet år er lenge – og mye kan skje på den tiden. Trøsten får være at det kanskje dukker opp noe annet spennende. SUV er ikke like høyt på ønskelisten.

Denne bilen går tusenvis av norske kunder og tripper etter å få parkert i garasjen. For noen vil imidlertid ventetiden bli for lang. Foto: Fabian Kirchbauer

Levering i 2022

Vi tok kontakt med BMW Norge, og kommunikasjonjsdirektør Marius Tegneby, for å sjekke om leveringsdatoen kunne stemme. Det gjør den.

For bestillinger som gjøres i dag, estimeres følgende leveringstid BMW i4:

i4 eDrive40: Andre kvartal 2022

i4 M50: Første kvartal 2023

Det er helt klart sistnevnte som er mest aktuell for norske kjøpere. Da mange ønsker seg firehjulsdrift.

Tjuvstarter i Norge

– Global lansering av BMW i4 er i februar 2022, mens vi har anledning til å «tjuvstarte» her i Norge medio desember. Da vil også de første kundene få sine biler. Produksjonen av disse bilene begynner i november, sier Tegneby.

For toppmodellen av SUVen iX er situasjonen omtrent den samme. De første kundene får trolig bilen like før nyttår. Men om du bestiller toppmodellen, iX xDrive50 nå, er også denne estimert til levering første kvartal 2023.

BMW iX er allerede en storselger – selv om den ikke er formelt lansert i Norge. Foto: Uwe Fischer

SUV klar tidlig i 2022

– Etter lang tid med en stor overvekt av iX xDrive50, fordeler nye bestillinger seg nå jevnere mellom iX xDrive50 og iX xDrive40. Vi tror at for svært mange vil en iX xDrive40 gi mer enn nok rekkevidde i hverdagen, men forstår at dette er noe man gjerne vil erfare selv først. Vi forventer derfor at iX xDrive40 vil spise stadig mer av iX-kaka fremover.

xDrive40 leveres fra første kvartal 2022, om du bestiller i dag.

Interiøret i iX har særpreg.

Rekkevidde og priser

Prisene på i4 starter på 489.900 kroner. Denne har bakhjulsdrift, rekkevidde på opptil 590 kilometer og 340 hestekrefter.

i4 M50 koster fra 539.900 kroner. Da har du xDrive firehjulsdrift, hele 544 hestekrefter og rekkevidde på opptil 510 kilometer.

SUVen iX har firehjulsdrift på begge modellene. Her starter prisene på 659.000 og 799.000 kroner for henholdsvis xDrive40 og xDrive50. Sistnevnte har rekkevidde på opptil 630 kilometer – mens innstegsmodellen står oppført med 425 kilometers rekkevidde.

