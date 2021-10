Flere skadd i grov voldshendelse – skal ha brukt øks og brekkjern

Politi og helsevesen er tilbakeholdne med å gi opplysninger om saken.

– Det jeg kan si, er at vi har flere skadde. Det vi vet nå, er at det er tre personer, sier David Helgesson, sjef for politiets enhet for grov kriminalitet, til Västerbottens-Kuriren.

Svensk TV4 erfarer at gjerningspersonen har brukt øks og brekkjern. Både barn og voksne skal være skadd. Ifølge kanalen, er et lite barn fraktet til sykehus med det som betegnes som alvorlige hodeskader.

Ifølge Expressen, er det snakk om vold innad i en familie og faren skal være den pågrepne. Det skal være to barn og en voksen som er skadd, skriver avisen.

Sykehuset i Lycksele er i beredskap etter voldsepisoden. Det innebærer at en særskilt ledergruppe på sykehuset holder seg oppdatert om situasjonen, iverksetter nødvendige tiltak og følger hendelsesutviklingen.

– Innledende etterforskningstiltak pågår, opplyser politiet på sin nettside.