Den kom på markedet første gang i 2006 og ble umiddelbart en stor suksess. Ford S-Max ble av mange sett på som den første flerbruksbilen også bilentusiaster kunne kjøpe. Breddfull av plass og smarte løsninger – i tillegg til at den leverte på kjøreegenskaper.

Her hjemme var den i mange år klassens mest solgte bil. Det fulgte også andre generasjon opp da den kom i 2015. Da fikk S-Max (og søstermodellen) Galaxy for første gang også 4x4. Det slo naturlig nok godt an i Norge.

Men de siste årene har det gått langt tyngre. Salget har falt og det er ikke til å komme fra at bilen også har begynt å merke alderen. Ikke minst på drivlinjer, der dieselmotor har vært det dominerende.

Første generasjon S-Max kom i 2006 og ble umiddelbart en storselger i Norge.

Noen få eksemplarer igjen

I år har S-Max fått en oppgradering, blant annet med hybrid-drivlinje. Men denne skal det ikke satses på i Norge. Importøren har nemlig bestemt seg for å droppe både S-Max og Galaxy.

Anne Sønsteby er informasjonsdirektør for Ford i Norge.

– Vi fikk de siste bilene inn før sommeren. Nå er det noen få eksemplarer igjen ute hos forhandlerne våre. Og så er det slutt for disse to modellene, forteller Anne Sønsteby som er informasjonsdirektør hos den norske importøren.

Dermed følger S-Max og Galaxy i hjulsporene til familiebilen Mondeo som også fases ut nå. Ford rydder altså skikkelig opp i sin modellportefølje.

For første gang som hybrid, men det hjelper ikke for Norge

Galaxy er nesten identisk med S-Max, men har en annen taklinje bakerst og dermed også mer plass her.

Selger elbil - og ladbare hybrider

– I Norge handler det meste nå om elektrifisering, elbiler og ladbare hybrider. I tillegg ser vi at stadig flere kunder velger SUV og crossover. Så langt i år utgjør disse nesten 95 prosent av Fords personbilsalg. Det må vi ta hensyn til når vi prioriterer hvilke biler vi skal ta inn og selge. Verden, og vår produktportefølje, må være i konstant utvikling i den storstilte elektrifiseringssatsingen vi nå er midt i. Bare på den måten kan vi sørge for å være bærekraftige og ha modellene som kundene vil ha og som dekker deres behov - også i årene fremover, sier Sønsteby

Slik har salget av S-Max utviklet seg: Hittil i 2021: 12 biler 2020: 48 biler 2019: 274 biler 2018: 496 biler 2017: 812 biler 2016: 1.565 biler 2015: 501 biler 2014: 791 biler 2013: 850 biler 2012: 1.059 biler 2011: 1.103 biler

Mens SUV-ene øker, har markedet for flerbruksbiler vært fallende i mange år. Det har også Ford fått merke godt. Vi skal ikke mange år tilbake i tid før de hadde en rekke modeller i denne klassen: B-Max, C-Max og Grand C-Max er borte. Nå forsvinner altså også S-Max og Galaxy, dermed er Ford helt ute av flerbruksbilsegmentet.

I Norge er det nå elbilen Mustang Mach-E som står for mesteparten av salget. I tillegg til de to ladbare SUV-ene, Kuga og Explorer.

Dette var verdens første flerbruksbil

Bare 12 biler i år

– Explorer har nok også hentet en god del kunder som tidligere ville valgt S-Max og Galaxy. I og med at dette er en ladbar hybrid, kommer den gunstig gjennom det norske avgiftssystemet. Den er også en sjuseter med massevis av plass, firehjulstrekk, alt det siste av teknologi og den kan trekke tilhenger på 2,5 tonn. I sum blir det en pakke som veldig mange nordmenn ønsker seg, sier Sønsteby.

Det beste salgsåret for dagens S-Max var i 2016. Da leverte Ford ut 1.565 biler her hjemme. Deretter har det gått bratt nedoverbakke. Så langt i år er det bare registrert 12 (!) nye eksemplarer.

Slik ser facelift-utgaven av S-Max ut. Noen få eksemplarer har kommet til Norge, men flere blir det ikke via importøren.

Prisene starter på vrakpant

Her spiller nok også prisene inn. Ny S-Max med 190-hesters dieselmotor og 4x4 koster nå fra 697.000 kroner. Galaxy med samme utrustning, kommer på 749.000 kroner. Da har de aktuelle kundene mye annet å velge mellom.

Mange år med godt salg betyr også at det er mange biler på bruktmarkedet. Prisene på S-Max starter nå ned mot vrakpant for 2006/2007-modeller som har rullet langt og som gjerne er godt brukt av minst to eller tre småbarnsfamilier.

For rundt 400.000 kroner får du en bil fra 2016/2017 med 4x4 og under 100.000 kilometer på telleverket.

