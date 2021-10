De ladbare hybridbilene har gått sin seiersgang i det norske markedet de siste årene. Mye av årsaken er at de kommer gunstig gjennom avgiftssystemet. Ja, mange av bilene i denne klassen har faktisk ikke avgift i det hele tatt.

Det kan det imidlertid snart bli en endring på. I sitt siste statsbudsjett la Solberg-regjeringen inn en kraftig innstramming i fordelene de ladbare hybridbilene i dag har.

Arbeiderpartiet har tidligere tatt til orde for det samme.

Konkret handler det om å øke avgiftene for ladbare hybridbiler, ved at grensen for fullt vektfradrag økes til 100 kilometer elektrisk rekkevidde og fradraget reduseres fra 23 prosent til 15 prosent. Det vil gjøre at mange biler blir mye dyrere enn i dag.

Over 80.000 kroner dyrere

Fra bilbransjehold har reaksjonene på dette vært sterke. Flere mener at det nye avgiftssystemet kan bli dødsstøtet for de ladbare hybridene i Norge hvis det blir innført.

Hvis dette skjer fra 1. januar 2022, vil det også bety at svært mange nå har dårlig tid med å skaffe seg bil til «gammel» pris. Det igjen vil kunne føre til et rush hos forhandlerne.

En av dem som vil øke mest i pris, er den store og ladbare SUV-en Ford Explorer. Den vil få hele 81.035 kroner mer i avgift, om det nye systemet blir innført.

Ford Explorer risikerer et avgiftshopp på over 80.000 kroner fra nyttår, det vil garantert merkes på salget.

– Håper regjeringen vil moderere

Anne Sønsteby er informasjonsdirektør for Ford i Norge. Hun har følgende kommentar til det som nå skjer på avgiftsfronten:

Anne Sønsteby i Ford håper den nye regjeringen vil endre på forslaget til nytt avgiftssystem for ladbare hybrider.

– Vi håper og tror den nåværende regjeringen vil moderere forslaget til et mer realistisk nivå. Ladbare hybrider er viktig på reisen mot 2025. De dekker behovet for firehjulstrekk og å kunne trekke tilhenger med høy totalvekt - noe som er aller mest etterspurt i distriktene hvor også ladenettverket er mangelfullt, sier Sønsteby.

Hun legger til:

– Med dette budsjettforslaget kjører regjeringen i feil retning mot 2025 – og det håper og tror vi ikke de vil gjøre siden de gikk til valg på løsninger som vil gagne hele Norge – også distrikts-Norge. Våre undersøkelser viser at Fords ladbare hybridmodeller kjøres elektrisk 49 prosent av tiden. Derfor mener vi at lade-hybridene bør gis plass mot 2025 i større grad enn biler som kjører på fossilt drivstoff.

Toyota RAV4 er Norges mest solgte ladbare hybrid så langt i år. Med nytt avgiftssystem vil den øke i pris fra 43.800-48.200 kroner, avhengig av modellvariant.

Har biler på lager

– Tror dere mange kunder vil ønske å sikre seg bil før nyttår?

– Ja, om nåværende regjering skulle gå for å øke rekkeviddegrensen til 100 kilometer, så er nok det svært realistisk, sier Sønsteby.

Her spiller det også inn at flere importører har problemer med å få inn nok biler til landet. Den problemstillingen var der allerede før den varslede avgiftsøkningen. Internasjonal mangel på halvledere gjør at mange bilprodusenter har måttet redusere produksjonen. Dermed har ventetiden på mange modeller blitt betydelig.

– Hvordan ser dette ut for Fords del?

– Vi har biler på lager og flere på vei til Norge – men enda flere som har ankomst etter årsskiftet, forteller Sønsteby.

Mitsubishi Outlander er bilen som for alvor satte fart i salget av ladbare hybrider i Norge. Den var bestselger i mange år, før den forsvant ut tidligere i år.

Forbrukerne får smellen

Det siste er noe som kan skape utfordringer for flere bilimportører. Mange ladbare biler er allerede i bestilling. Her risikerer man at avgiftene blir mye høyere enn da kundene tegnet kontrakt.

Anne Sønsteby i Ford legger ikke skjul på at økte avgifter vil merkes på prisene:

– Blir dette en realitet, er det svært uheldig og det vil være forbrukerne som får smellen. Om det plutselig kommer 80.000 kroner i avgift på en bil må kunden være med på å betale det, avslutter hun.

Mange biler blir mye dyrere Bransje-nettstedet BilNytt.no har laget en avgiftskalkulator hvor du enkelt kan sjekke hvordan de ulike bilmodellene kommer ut. Her er noen av prisøkningene de har kommet frem til: Ford Explorer + 81.037 kroner

BMW X3 + 74.720 kroner

Mitsubishi Eclipse Cross + 65.455 kroner

BMW X5 + 59.890 kroner

BMW 3-serie X-Drive + 44.541 kroner

BMW X1 + 42.774 kroner

Ford Kuga + 20.530 kroner

Peugeot 3008 + 47.817 kroner Klikk her for å komme til avgiftskalkulatoren hos BilNytt.no

