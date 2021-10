Laks med supergodt tilbehør

Vi har vært på kokkecampus og besøkt fremtidens kokker. Her er oppskriften til Thorvald Nørsett.

Laks med grillet fennikel bakt i eplemost, fennikel salat, ertepuré, beurre blanc og saltkokte småpoteter

Dette trenger du:

4 stk laksefilet m/skinn a ca. 140 gram, romtemperert

2 stk fennikel

250 g smør

1 stk sjalottløk

1,5 dl hvitvin

3 dl fløte

500 g små kokefaste poteter

0,5 l eplejuice

Pepper

Maldonsalt

1 pose selskapserter

Slik gjør du:

Ha eplejuice i en bakke og sett i ovn på 200 grader. Del fennikelen i 8 båter og svi av i en varm panne. Ha fennikelen over i eplejuicen og stek i ovnen til nesten mør. Tørk av fennikelen før servering. Til fennikelsalat, skjær en halv fennikel tynt for hånd heller på mandolin. Ha over salt og eddik, rør rundt og la stå i 10 minutter.

Kok ertene i fløten i ca. 10 minutter til møre. Hell av fløten, men ta vare på den. Ha smør sammen med ertene og kjør med stavmikser. Spe med fløten fra kokingen til du får riktig konsistens. Smak til med salt og pepper.

Reduser vinen sammen med finkuttet sjalottløk til 1/3 er igjen. Ha så i fløte og begynn og pisk inn kaldt smør kuttet i terninger. Viktig å ikke ta i for mye smør om gangen, og ikke ha for høy varme. Da vil sausen skille seg. Smak til med pepper og eventuelt salt.

Kok potetene i vann med en ss salt til møre. Hell av alt vannet og legg potetene tilbake i samme gryte. Ha på en ss med salt og stek på middels høy varme til skinnet på poteten trekker seg litt sammen, blir litt sprøtt og får litt god farge. Rist på gryten underveis for å hindre at poteten svir seg fast.



Laksen saltes lett og stekes med skinnsiden ned i varm panne og nøytral olje. La den steke på skinnsiden i 3-4 minutter før du snur den og steker ca. 1 minutt til. La den så hvile i 2-3 minutter før den anrettes med garnityrene.