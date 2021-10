Eit radikalt val forma den avtroppande presidenten

Ikkje før avtroppande sametingspresident Aili Keskitalo blei gravid med sitt første barn i 1994, bestemte ho seg for å gå frå norsk til samisk som morsmål.

– Det var radikalt. Sjølv om det har vore stunder der eg har tvilt og grine meiner eg framleis det var rett, seier Keskitalo.

Ho trur det vegvalet har gjort ho både til ein betre politikar og eit meir heilt menneske. Uavhengig av om det stemmer eller ikkje går Keskitalo ned i historiebøkene som sametingspresident.

Første kvinne

Onsdag opna det niande sametinget, men for Keskitalo var det den siste dagen som sametingspresident.

Ho blei valt inn som president for første gong i 2005 for Norske Samers Riksforbund (NSR), og har til saman hatt det vervet gjennom tre sametingsperiodar.

Keskitalo var den første kvinnelege sametingspresidenten i verda, og er no den lengstsittande sametingspresidenten i Noreg.

Ei av kjernesakene hennar har vore styrkinga av det samiske språket, som ein no kan sjå tydeleg spor etter i storsamfunnet.

Endring i norske pass

– Kjensla av å vere utanfor, av å ikkje kunne sitt eige språk, ikkje kunne snakke med sine eigne besteforeldre, har eg brukt store delar av livet på å restituere, seier Keskitalo.

KVINNEKAMP: Ei av fanesakene til Aili Keskitalo har vore representasjonen av kvinner på Sametinget, noko som har auka betrakteleg sidan det opna i 1989. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

Då ho vaks opp meinte foreldra det ville vere smartare å lære ho norsk enn samisk. Men Keskitalo har gått frå å ikkje kunne sitt eige morsmål til å synleggjere det samiske språket i heile Noreg.

Gjennom perioden med ho som president har fleire stadsnamn og skilt blitt skrive på samisk. I tillegg til at alle som i dag bestiller nye pass vil kunne sjå at Noreg også står skrive på samisk, for første gong i historien.

– Eg trur nok at medviten om at halve Noreg også er samisk, at det finst reindriftssamar så langt sør som i Hedmark diverre er veldig låg blant befolkninga, seier Keskitalo, som trur språket vil kunne endre dette.

Tydeleg bodskap frå kongen

Kong Harald og Kronprins Haakon var til stades i Karasjok for å opne sametinget onsdag. I talen kongen heldt adresserte han spesielt eit tema som har vore særs aktuelt i det samiske samfunnet dei siste vekene.

– Fleire samar har stått fram og fortalt om samehets og pyskisk og fysisk vald. Å stå fram med slike historier krev stor styrke. Derfor skal vi møte dei med å vere audmjuke og med respekt, sa kongen.

VARM VELKOMST: Kong Harald og Kronprins Haakon fekk ein særs varm velkomst på Sametinget i Karasjok. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

Det var spesielt ei hending i Alta i haust der ein reineigar avliva ein hund som sette sinnene i kok i sosiale medium og kommentarfelt. Etter hendinga blei rundt 20 personar melde for hets og trugslar mot samar og spesielt reindriftssamar.

– Eg har hatt gråtande mødrer over telefon som ikkje for sove fordi dei ikkje veit korleis dei skal handtere hatet og beskytte barna sine mot det, seier Keskitalo.

Ho meiner fleire samar føler seg makteslause mot nettrolla, og fryktar at det kan bli eit større problem framover.

– Våre stemmer vil kkje bli høyrde lenger for vi held kjeft i staden for å gå inn i ein søppeldebatt. Det er ein alvorleg konsekvens for ein minoritet som treng ei stemme.

Gjennom Keskitalo sine periodar som sametingspresident har det også vore andre saker som har vore vanskelege å gripe fatt i på grunn av fordommar frå storsamfunnet.

Tabu-sakene

Gjennom den siste perioden har sensitive tema som vald mot kvinner, legning og kjønnsidentitet i samiske samfunn vore viktige, ifølge Keskitalo. Men fordommar har lenge gjort tema som dette tabu.

– Vi veit at så fort vi tar opp problemstillingar som er samfunnskritiske internt i det samiske samfunnet så gjer vi oss ekstra sårbare. Eg trur at det er ein av grunnane til at vald ikkje har fått så mykje fokus tidlegare, vi har hatt behov for å beskytte oss.

– Men eg håpar at no kan bli enklare å ta opp, at det blir ei positiv samfunnsutvikling, at eg har klart å bidra til det, legg Keskitalo til.

– Vemodig

Etter onsdag er Keskitalo ferdig i politikken for denne gong. Partifellen Silje Karine Muotka tar over som sametingspresident, og i erklæringa til det nye sametinget står det at dei vil halde fram med å jobbe for å styrke det samiske språket, aktivt førebygge samehets og halde fram med å arbeide for kjønnslikestilling.

NY PRESIDENT: Silje Karine Muotka (NSR) er ny sametingspresident frå og med torsdag 21. oktober. Foto: Terje Bendiksby

Sjølv er Keskitalo enn så lenge arbeidsledig, men ønsker å halde fram å jobbe for det samiske samfunnet.

– Sjølv om det er ein dag for feiring, er det sjølvsagt vemodig, seier Keskitalo under opninga av Sametinget.