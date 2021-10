Flytter fra hverandre, men er fremdeles kjærester: – Jeg prater med veggene!

Se hva kjærestene sier om hverandre i TV 2s reportasje fra 2019 øverst!

Skiparet William Poromaa og Frida Karlsson kjøpte for år siden et hus i Sollefteå og flyttet sammen.

Men nå har William Poromaa flyttet ut og fått seg leilighet i Åsarna. Avgjørelsen var noe paret hadde tenkt på over tid.

Årsaken til at Poromaa valgte å flytte ut har med 20-åringens skikarriere å gjøre. I Åsarna bor han i leilighet sammen med landslagskollegaen Jens Burman. Frida Karlssons kjæreste innrømmer at det har hjulpet på utviklingen og gitt ham en bedre treningshverdag.

– Det har fungert bra. Vi har fått noen veldige bra treninger sammen, ikke minst når det gjelder hurtighetstreningen. Det er godt at vi kan spille hverandre gode sammen, reise sammen og holde sammen. Vi trives jo godt sammen, sier Poromaa til Expressen.

Han innrømmer imidlertid at mange har reagert litt på at han flyttet ut fra boligen han eier sammen med sin kjæreste Frida Karlsson for å bli «samboer» med en landslagskollega.

SAVNER KJÆRESTEN: Frida Karlsson savner å ha kjæresten i huset, men har full forståelse for avgjørelsen om at han flyttet ut. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

– Ja, det er klart at mange nok har et litt forskjellig syn på det. Noen synes nok det ikke er rart i det hele tatt, mens andre synes det er kjemperart. Men for meg føles det bare veldig naturlig, forsikrer han.

Frida Karlsson innrømmer at hun savner kjæresten i huset når hun en sjelden gang er hjemme.

– Vi treffes kun ett minutt per måned, spøker hun til Expressen, før hun blir litt mer alvorlig:

– Men det er klart at jeg savner ham. Det er litt annerledes, det er første gang i livet mitt jeg bor helt alene. Det er klart at av og til så hender det at jeg prater med veggene. Men det er en investering for ham til å trene bedre med Jens og få den sparringen, og jeg tror virkelig at det trengs i svensk langrenn på herresiden, konstaterer Sveriges skistjerne.

Verdenscupen i langrenn starter helgen 26.-28 november i finske Ruka. Sesongens høydepunkt, vinter-OL i Beijing, starter 4. februar neste år.