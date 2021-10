Kniver om plass i ATP-finalene: – Det ble litt tøffere nå

Til tross for at det har vært klart en liten stund allerede, kom mandag den endelige bekreftelsen på at Casper Ruud nok en gang klatrer på verdensrankingen. Nå er han rangert som den niende beste tennisspilleren i verden.

Sesonginnspurten har for alvor startet, og Team Ruud har nå ett mål for øynene - ATP-finalen i Torino.

Turneringen går av stabelen 14. november, og der er det kun de åtte beste tennisspillerne i dette kalenderåret som får være med. På denne rangeringen er Ruud nummer syv i verden. Han får imidlertid tøff kamp på veien mot Torino.

Før Indian Wells var det særlig polske Hubert Hurkacz og italienske Jannik Sinner som pustet nordmannen i nakken. Hurkacz tok seg også ett hakk lenger enn det Ruud klarte og fikk med det flere poeng. Sinner røk imidlertid ut samtidig som Ruud.

Men i California-ørkenen, hvor det ble spilt om 1000 ATP-poeng, meldte også en annen person seg på i kampen om en plass i Torino. Cameron Norrie, som Ruud feide av banen i finalen i San Diego før Indian Wells, overrasket stort og vant hele turneringen.

– Jeg tenker jo at det ble litt tøffere nå som Norrie vant og meldte seg på. All ære til han for seieren der. Man trodde nok på forhånd at en av de aller beste ville vinne i Indian Wells, og det hadde jo ikke vært så gale for Casper, sier far og trener til tennisesset, Christian Ruud til TV 2.

Norries seier og poengfangst sørget for at briten gjorde et solid hopp på lista og er nå kun 175 poeng bak Ruud, ifølge live-tabellen.

Den viser også at Torino-racet ser slik ut nå:

1. Novak Djokovic - 8370 poeng

2. Daniil Medvedev - 6470

3. Stefanos Tsitsipas - 5650

4. Alexander Zverev - 5095

5. Andrey Rublev - 4165

6. Matteo Berrettini - 4000

7. Casper Ruud - 3015

8. Rafael Nadal - 2985

9. Hubert Hurkacz - 2955

10. Cameron Norrie - 2840

11. Jannik Sinner - 2345

12. Félix Auger-Aliassime - 2330

Rafal Nadal daler imidlertid nedover på listen ettersom han er skadet og da naturligvis ikke spiller om poeng.

Særlig to turneringer blir avgjørende for hvem som klarer å stikke av med finale-billett til Torino. og det er turneringene i Wien og Paris. I Wien spilles det om 500 ATP-poeng, mens det i Paris spilles om 1000. I tillegg gjenstår det også fire ATP250-turneringer.

Ruud skal selv spille i Wien og Paris. Etter all sannsynlighet blir nok det meste klart etter turneringen i Paris. Om det fortsatt skulle være tvil vil utøverne ha en siste mulighet i Stockholm Open hvor det spilles om 250 poeng. Den går av stabelen uken før Torino.

– Det kan fort dukke opp en lignende situasjon i Paris som med Norrie i Indian Wells. Turneringsseire er jo ikke reservert til de beste. Casper har spilt veldig bra i år, men om han ikke klarer det så klarer han det ikke. Historisk sett er det nok ikke innendørs-turneringene Casper har hevdet seg best i, men han har vært god på hardcourt. Vi er fortsatt optimistiske på at Casper kan plukke med seg en del poeng, sier Christian Ruud om mulighetene til 22-åringen.

Ruud vant som kjent ATP250-turneringen i San Diego i forkant av ATP Masters i Indian Wells. Det overrasket flere ettersom det var et meget sterkt felt som stilte fra start. Christian Ruud er klar på at de åtte som får reise til Torino er de åtte som har fortjent det mest.

– Casper har vunnet fem titler, vært med i Laver Cup og er blant de ti beste tennisspillerne i verden. Om Torino kommer i tillegg så har virkelig alt klaffet. Men det blir en real fight om den plassen.