Skjebneuke for Koeman: – Være eller ikke være for prosjektet

Den nederlandske 58-åringen har vært under voldsomt press etter svake prestasjoner fra Barcelona denne høsten.

Men hans spillere viste mer positive takter søndag kveld. En marerittstart etter 0-1 før fem spilte minutter mot Valencia, ble snudd til 3-1-seier på Camp Nou. 18-årige Ansu Fati glitret på den store scenen.

Dét bør glede Koeman før han går inn i det som fort blir en uke som avgjør hans skjebne som sjef.

– Nå har jeg to dager med litt ro, og det skal jeg nyte. Det er fine ting ved jobben vår, og det er særlig forskjellen mellom følelsen etter en seier og en tap, sa nederlenderen på pressekonferansen etter seieren søndag kveld.

– En krise av bibelske dimensjoner

Først venter ukrainske Dynamo Kiev i Barcelona i en kamp katalanerne må vinne etter å ha tapt de to første kampene i gruppespillet og ikke scoret ett eneste mål.

– Med ryggen mot veggen i Europa, er det et være eller ikke være for Ronald Koemans prosjekt i Champions League, skriver journalist Rubén Uría i Barcelona-avisen Diario Sport mandag.

– Alt annet enn en seier mot Dynamo Kiev, vil utløse en krise av bibelske dimensjoner før «El Clásico».

Søndag ettermiddag kommer nemlig Real Madrid på besøk til Camp Nou.

Det var ikke mange som trodde at nederlenderen skulle overleve helt til denne uken.

I slutten av september hadde et samlet spansk pressekorps nærmest tatt det for gitt av Koemans tid på Camp Nou var talte og at han kom til å bli sparket i løpet av landslagsoppholdet i starten av oktober.

TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué trodde man hadde sett 58-åringen på Barcelona-benken for siste gang før en suspendert Koeman skulle overvære møtet med Atlético Madrid fra tribuneplass.

Men kun timer før oppgjøret, stakk Barcelona-president Joan Laporta frem hodet ved ankomst i Madrid og uttalte følgende til pressekorpset:

– Ronald Koeman vil fortsette å være trener for Barcelona. Vi forstår at han fortjener tillit av mange grunner.

Så til tross for 0-2-tapet på Wanda Metropolitano der Luís Suárez fikk sin lille hevn over Koeman, sitter nederlenderen fremdeles i jobben som Barcelona-trener.

Hvorfor? Spanske medier har en rekke teorier.

President Joan Laporta skal ikke ha funnet en tilfredsstillende erstatter for Koeman. Navn som Xavi Hernández og Roberto Martínez har blitt nevnt på ryktebørsen, men Barcelona-presidenten skal ikke ha funnet det han lette etter i dialogen med potensielle erstattere.

I tillegg vil det ikke være hverken gratis eller billig for klubben å fjerne Ronald Koeman som trener.

Catalunya Radio og den katalanske tv-kanalen Esport3 kunne i september erfare at det finnes en kostbar klausul i kontrakten signert av Koeman og tidligere Barcelona-president Josep Maria Bartomeu.

Nederlenderen har en kontrakt med utløpsdato 30. juni 2022, men med en forpliktelse til ytterligere ett år, hevder de to mediene.

Dersom Barcelona ikke forlenger Koemans ut 2022/23-sesongen, vil det utløse en kompensasjon på seks millioner euro.

Det har også i en rekke spanske medier blitt hevdet at det finnes en annen klausul som gir Koeman rett til 5,8 millioner euro dersom Barcelona avslutter arbeidsforholdet før 30. juni 2022.

Legger man til nederlenderens årslønn på over 7 millioner euro i potten, vil det koste klubben rundt 13 millioner euro – i overkant av 127 millioner norske kroner - å kvitte seg med den nederlandske treneren.

Det er en solid utgiftspost i regnskapet til en klubb som står i en hardt presset økonomisk situasjon.

