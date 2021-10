Da Bente (54) forsto hva de tomme ølboksene betydde, tok hun raskt affære

Bente Christina Bjørni eier en hytte på strandstedet Ormelet på Tjøme i Færder kommune.

Da hun i forrige uke skulle ta en høsttur på hytta, fikk hun øye på tre tomme ølbokser.

Senere samme kveld hørte hun stemmer rundt hytten, tross hun visste at ingen andre hytteeiere var i området. Da la hun to og to sammen.

– Da jeg så det, så tenkte jeg ikke så mye på det. Men, så slo det meg senere. Dette var jo noe jeg hadde vært borti før, sier Bjørni til TV 2.

Saken ble først omtalt i Tønsberg Blad.

– Tyverimarkering

Flere av hyttene i hytteområdet er vinterstengte, og 54-åringen mener boksene er festet på trær for å markere nettopp dette.

– Dette er utenlandske ølbokser som de bruker for å markere de vinterstengte hyttene. Da jeg oppdaget tre bokser på forskjellige steder, så kom jeg plutselig på at dette er noe jeg har opplevd i et boligområde i Oslo, da jeg tidligere bodde der.

Bjørni publiserte først en advarsel på en Facebook-side tilhørende hytteområdet. Deretter kontaktet hun politiet.

– De takket for at jeg varslet, og sa de skulle følge opp med mer patruljering på kveldstid og nattestid. De ba meg om å fjerne ølboksene og varsle naboer.

– Vi må ta vare på hverandre

Bjørni påpeker hvor viktig det er å være en god nabo, ta vare på hverandre og eiendommene.

– Jeg er opptatt av å være en god nabo og følge med. Det koser så lite.

– Kommer du til å dra dit oftere for å sjekke at alt står bra til?

– Ja, det kommer jeg til å gjøre. Men, vi har også et godt naboskap. Så hvis noen er der, så er går man alltid en runde rundt for å sjekke. Og det blir viktigere etter dette, sier hun.

TV 2 har vært i kontakt med politiet i Tønsberg, men de har foreløpig ikke hatt mulighet til å uttale seg.