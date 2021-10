Reagerer på skistjernenes valg: – Jeg hadde ikke turt det

Langrennslandslagene er splittet i synet på nødvendigheten av høydeopphold nå i oktober. Våre to største gullhåp i Bejing-OL, Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo drar med henhodsvis kvinne- og sprintlaget. Og begge de to sørger for ekstra «påfyll» av døgn i høyden. Johaug var på eget høydeopphold i sommer, mens Klæbo tar en ekstra uke nå.

Petter Northug, som i vinter skal være ekspert på TV 2s langrennssendinger, har i alle år sverget til det som i flere tiår har vært norsk suksessoppskrift, nemlig flere høydeopphold i året, uavhengig av om VM eller OL går i høyden.

– Jeg hadde ikke turt å ta sjansen på dette opplegget. Det tok flere år før jeg klarte å gå fort i konkurranser i høyden, og det var nok fordi jeg hadde for få døgn i høyden. Og en ting er å trene der, noen helt annet er det å konkurrere, sier Northug.

– Hva kan konsekvensen bli av for få døgn i høyden foran OL der langrennsløypene går på 1800 meter over havet?

– Manglende høydedøgn kan jo bety at du ikke klarer å prestere optimalt. 20-30 døgn for lite kan føre til at du kanskje bare klarer å ta ut 90 prosent av hva du er god for. Det kan igjen være det du mangler for å kjempe om medaljer, mener Northug.

– Og jeg er spent på hvordan de skal hamle opp med Alexander Bolsjunov i høyden. Russeren blir mannen å slå. Han har garantert skikkelig lyst på OL-gull. Vi vet at Bolsjunov trives i høyden og det betyr at han blir verre å slå i der (les OL) enn i lavlandet. De norske herrene skal virkelig få brynt seg, legger Northug til.

Skikongen, som har mange års erfaring med å oppholde seg i høyden, søkte selv råd hos en annen nordmann som også var overbevist om høyde-effekten, Ole Einar Bjørndalen. Av dagens løpere har Johannes Høsflot Klæbo bedt om råd fra Northug.

– Og nettopp Klæbo og Johaug vil ha flest mulig i døgn i høyden, hvordan tolker du det?

– Det er OL-gull som gjelder for dem, de vil stille best mulig akklimatisert i Bejing. Og begge de to slipper jo også å kvalifisere seg til distansene.

– Slik du hadde det?

– Ja, jeg var heldig. Jeg fikk tidlig vite distanser jeg skulle gå og slapp å «gå i kjelleren» i verdenscuprenn før jul for å kvalifisere meg. Med så få plasser det er i OL-troppen er nok flere løpere ivrig etter å prestere bra før jul med tanke på å få gå i Bejing.

– Hva tror du trener Eirik Myhr Nossum har funnet ut som du, Bjørndalen og Johaug ikke vet?

– Jeg tror nok de selv er sikre på hva de gjør. Nossum har jo vært tett på løpere som Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger i flere år – og de to har jo prestert bra.

– Men, det er i lavlandet?

– Ja, og jeg hadde altså reist på høydesamling nå.

– Emil Iversen påstår at at han aldri har følt noen effekt fra opphold i høyden og kaller høydeopphold for ekstremt oppskrytt for sin egen del?

– Ja, vi to har helt forskjellig syn på høyde. Emil er nok ivrig etter å vise seg fram før jul – for å få gå de distansene han ønsker i OL. Men, jeg gjentar at det tok flere år før jeg «knakk» koden for opphold i høyden, sier Petter Northug jr. Langrennsekspert for TV 2.

Sesongåpning i langrenn skjer som vanlig på Beitostølen om en måned, 19. november.