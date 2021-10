Klopp gir tyske Mona mye av æren for Liverpools suksess: – Enormt viktig

Se Atlético Madrid-Liverpool på TV 2 Premium og Play i kveld fra 20.45!

Liverpool har signert mange gode fotballspillere under Jürgen Klopps ledelse.

Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Sadio Mané, Andy Robertson, Alisson Becker, Fabinho og Georginio Wijnaldum er bare noen av Klopps kjøp.

Men én av de viktigste signeringene manageren har gjort er også én av signeringene som har gått mest under radaren.

Tyske Mona Nemmer ble hentet fra Bayern München etter Jürgen Klopps første sesong som Liverpool-sjef. Bak i kulissene sørger hun for at Liverpools spillere er riktig forberedt og får i seg den maten de trenger for å yte optimalt.

Til klubbens hjemmeside legger ikke Klopp skjul på viktigheten Nemmers har utgjort etter ankomsten.

– Det har vært enormt viktig, sier Klopp.

VIKTIG: Mona Nemmer var med da Liverpool kunne løfte Premier League-trofeet i 2020. Foto: Paul Ellis

Ble nødt til å ta grep

Mona Nemmer ble hentet til Liverpool for å bli klubbens nye ernæringssjef.

Klopp hadde lagt merke til at flere spillere ikke var fornøyd med maten de fikk servert, og at flere valgte egne løsninger.

– Maten etter kampene var ikke bra det første året mitt i Liverpool. Flere av spillerne valgte å ikke røre den, det var langt fra ideelt, har James Milner skrevet i boken «Ask a Footballer».

Jürgen Klopp hadde allerede lagt merke til misnøyen før klagene fra spillerne begynte å renne inn.

Han innså at han var nødt til å ta grep.

Klopp forhørte seg med spillere, trenere og managere han kjente, og ett navn gikk igjen, Mona Nemmer.

Tyskeren bestemte seg for å ta kontakt med ernæringsfysiologen og kort tid senere ble hun ansatt som klubbens ernæringssjef.

– Da jeg ankom Liverpool, tenkte jeg at alt så bra ut første dagen. Dag to tenkte jeg at jeg ikke var helt sikker. Fra da av tenkte jeg på hva vi kunne endre. Da jeg fant Mona, var jeg veldig, veldig glad, for det ene er å ha kunnskap om noe, men når en person også har en stor lidenskap for samme tema er det veldig viktig. Det har Mona, har Liverpool-sjefen uttalt.

STORT: Liverpools treningsanlegg AXA Traning Centre. Foto: Peter Byrne

Eneste ernæringsfysiologen i Eliteserien

Eliteserieklubben Molde har valgt å ansette en klinisk ernæringsfysiolog. Heidi Holmlund er så vidt hun vet, den eneste ernæringsfysiologen som er ansatt i en norsk fotballklubb.

Heidi Holmlund. Foto: Olympiatoppen

Arbeidsoppgavene er varierte, og én ting er sikkert. Et felles ernæringsopplegg på en hel tropp. Det funker ikke.

– Det er nesten ikke noe av det som er felles. Alt er individualisert. Det som fungerer på en spiller, fungerer nødvendigvis ikke på en annen spiller. Jeg kan skreddersy et opplegg som passer til den bestemte spilleren. Det er mange faktorer som spiller inn, posisjon på banen, kulturell bakgrunn og ikke minst alder, sier Holmlund.

Hun har lang erfaring innenfor området og jobber til daglig både for Molde og Olympiatoppen.

– Jeg jobber tett med støtteapparatet i klubben slik at vi tverrfaglig kan løse problemstillinger som dukker opp. Jeg kan jobbe med en fysisk trener i klubben dersom en spiller skal øke muskelmassen. Han tar seg av det fysiske, mens jeg støtter opp med mine råd om kosthold og ernæring.

HJELP: Magnus Wolff Eikrem og resten av Molde-spillerne får individuelle ernæringsplaner å forholde seg til. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– En annen situasjon kan være at en spiller skal optimalisere kroppssammensetningen. Da vil det være min jobb å sørge for at det skjer på en fornuftig og riktig måte.

Ett av punktene hun virkelig har sett effekten av å bruke kunnskapen på er når spillere rehabiliteres for skader.

– Vi har kommet veldig langt innenfor det som kalles rehabiliteringsnæring. Det går ut på å optimalisere at spilleren taper minst mulig muskelmasse når han er ute med skade, sier Holmlund.

– Hvor viktig er det at klubber benytter seg av denne kunnskapen?

– Desto mindre marginene i toppfotballen blir, desto viktigere blir alle faktorene rundt. Ernæring, hvile og søvn. Helheten rundt dette har man blitt mer bevisst på ta er viktig. Vi ser jo at vi i Norge har litt å gå på her, mens storklubbene ute i verden virkelig har anerkjent dette.

VIKTIG: Molde har de siste sesongene fått prøve seg mot noen av Europas beste fotballag. Da er man nødt til å være proff på flere områder, ikke bare på banen. Foto: David Klein

Ble svært viktig under pandemien

Nemmer og hennes team er med Liverpool på alle borteturer og følger laget tett.

– Jürgen er en utrolig leder og en fantastisk person. Det er kunnskapen hans, rådene, støtten og tilliten han gir til dem i teamet hans. Vi får lov til å jobbe med ham, ikke bare for ham, sier Nemmer til The Athletic.

Da England stengte ned i 2020, fikk ernæringsteamet til Liverpool en stor oppgave. De skulle følge opp hver eneste Liverpool-spiller og sørge for at de fikk i seg den riktige maten.

På kort varsel måtte samtlige spillere isolere seg og klubbens treningsanlegg var plutselig tomt. Løsningen ble en app som spillere og familiene deres kunne bruke.

I appen kunne spillerne enkelt bestille mat og tidspunktet de ønsket å få den levert.

– Jeg er ikke sikker på om vi hadde klart å komme oss ordentlig igjennom den perioden uten henne, for å være ærlig, sier Jürgen Klopp til klubbens hjemmeside.

– Jeg trodde ikke jeg kunne respektere det hun gjør høyere enn det jeg gjorde, men under pandemien lærte jeg at det var på et helt annet nivå.