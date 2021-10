Jakten-Sebastian åpner opp om den krevende datingen – forlot produksjonen flere ganger

Sebastian Muth Johansen er en av fire bønder som denne høsten leter etter en å dele livet med i Jakten på kjærligheten. Den 28 år gamle odelsgutten er bosatt i Lofoten, og denne uken måtte Muth Johansen sende hjem den første av frierne som flyttet inn til ham på gården.

At innspillingen har vært emosjonell for 28-åringen er det ingen tvil om. Til TV 2 forklarer han at prosessen med å date på TV både har vært intenst og lærerikt.

Se hvordan Muth Johansen reagerte da han måtte sende noen hjem i videovinduet øverst i saken.

INTENST: Å være med på Jakten på kjærligheten har vært på både lærerikt og intenst for Sebastian Muth Johansen. Foto: Linn Olsen/TV 2

Positiv respons

– Ja, hvor faen skal jeg begynne?, sier han og ler da TV 2 ringer han for en prat.

– Det er en berg-og-dal-bane av tanker og følelser. Jeg har vært alt fra rørt til kok-forbanna. Det har vært alt, fortsetter han.

Selv om kjærlighetsjakten har vært en krevende oppgave, er bonden takknemlig for både deltakelsen og den fine responsen, i tillegg til at hverdagen er så normal så mulig.

– Jeg prøver å være sånn som jeg er – enten kjøper folk det, eller så lar de være. Men det har vært veldig positiv respons både fra kjente og ukjente. De fleste her hjemme kjenner meg jo fra før av, eller vet hvem jeg er. Så kjendisstatusen har ikke tatt av i Lofoten, og jeg lever min vante hverdag.

28-åringen har dog merket trykket utenfra. Muth Johansen har fått meldinger i både sosiale medier og på telefonen.

POSITIV RESPONS: Sebastian Muth Johansen har blitt en populær mann, og har fått mye respons i sosiale medier. Foto: TV 2

– Det er veldig hyggelig og sjarmerende at folk liker det de ser, og det tar jeg som at jeg er en trivelig kar. Men i respekt for alle involverte, både friere og produksjon, så holder jeg kortene tett til brystet, forteller han.

Til daglig er Muth Johansen lærer for elever på videregående trinn, og de har også engasjert seg i programmet.

– De er jo veldig nysgjerrige, stiller masse spørsmål og graver. Hvem som vet hva, og: «Jeg så du så sånn på henne, hva betyr det?». De sitter jo og analyserer opp og ned i mente, sier han og humrer.

Mer krevende enn forventet

Når TV 2 spør Johansen om hvordan det har vært å date foran kamera, forklarer han at det var perioder hvor det var mer krevende enn forventet.

– De første dagene med speed-datene og dansing synes jeg var trivelig. Da hadde vi det gøy og var aktive, forteller han.

Da han senere i prosessen måtte velge fire friere og ta med seg hjem, tok deltakelsen en brå vending. Plutselig var det mer følelser involvert, og alt ble mer seriøst.

– Det ble klart for både meg og frierne at vi hadde litt forskjellige forventninger. Jeg merket det var noen som hadde blitt betatt veldig fort, mens jeg hadde nok med at alle hadde det bra. Jeg hadde ikke skrudd på noen følelser ennå, sier han.

Fokuset til 28-åringen var å gi alle frierne like mye oppmerksomhet. Det var da han begynte å kjenne på de negative sidene ved å date flere samtidig.

– Da vi kom hjem i huset, og satte oss ned for å snakke om følelser som ikke var kommet hos meg, ble det veldig utfordrende. Jeg hadde ikke så mye å si ennå. På et vis vil du jo vise at det er en viss interesse, men jeg bruker tid på ting, fortsetter han.

FRIERE: Sebastian Muth Johansen må velge mellom de tre frierne sine, Oline Andersen, Ragne Grønning Almeberg, og Elise Høybakken. Foto: TV 2

Forlot produksjonen

Siden 28-åringen ikke hadde utviklet følelser for noen av frierne ennå, og med et stramt tidsskjema fra produksjonen, synes han det var utfordrende å få tid til å tenke og reflektere ordentlig over valgene.

– Du får ikke prosessert ting, og så skal det skje så fort. Så må du ta raske avgjørelser. Faktum er at du skal avvise opptil ni personer, forteller han.

Muth Johansen forteller at han flere ganger måtte ta pauser fra både frierne og produksjonen. Han gikk turer, ofte bort til nabohuset, når han trengte noen minutter alene.

– Jeg ser nok i retrospekt at jeg ikke var god nok til å ta pauser. Jeg var litt for pliktoppfyllende overfor både frierne og TV-produksjonen. Jeg tok ikke nok vare på meg selv i prosessen. Det ser jeg i etterkant, forteller han.

Johansen forklarer også at han til tider svarte på spørsmål fra produksjonen som han egentlig ikke ønsket å svare på.

– Det var noen spørsmål som jeg svarte på, hvor jeg tenkte at: «Svarer jeg på dette så lar de meg være, og så kommer vi oss videre», i stedet for å si at jeg ikke hadde et svar på det akkurat da. Jeg ville bare bli fort ferdig. Det var litt mye til tider.

BURDE TATT PAUSER: Sebastian Muth Johansen sier han ikke tok vare på seg selv i dating-prosessen, og burde vært flinkere til å tatt pauser. Foto: TV 2

Får god oppfølging

TV 2s pressesjef, Jan Petter Dahl, forklarer at både TV 2 og produksjonen er innforstått med at det kan være tøft å delta i TV-programmet, og dette informeres også deltakerne om på forhånd.

– Å være deltaker i «Jakten på kjærligheten» innebærer intensive dager og en følelsesmessig berg-og-dal-bane. Alle deltakere som er med i Jakten, får i forkant av innspillingen, god og tydelig informasjon; både hvordan det rent praktisk foregår, men også hvor slitsomt og krevende det kan være, sier han til TV 2.

Dahl understreker samtidig at de tilrettelegger for at alle deltakere, friere som bønder, skal ha en god opplevelse av å være med i programmet.

– Vi har stor forståelse for at det både er krevende og utfordrende å delta, og at man kan reagere veldig forskjellig på de ulike fasene av innspillingen. Alle friere og bønder blir også fulgt opp både i forkant, underveis og etter at innspillingen er over, sier han.

En erfaring rikere

Selv om 28-åringen syns det har vært utfordrende til tider, angrer han derimot ikke på deltakelsen.

– Jeg er en erfaring rikere, og angrer ikke på det. Jeg har lært mye om seg selv.

Da TV 2 spør om hva seerne kan forvente i tiden fremover, ler han godt.

LÆRERIK OPPLEVELSE: Sebastian Muth Johansen ser tilbake på Jakten på kjærligheten som en lærerik opplevelse. Foto: TV 2

– En trøtt og forvirret Sebastian. Jeg slår litt om. Jeg er mer oppe i hodet mitt. Litt mindre av den artige siden.

Han er også svært spent selv på hvordan resten av opplevelsen kommer til å utspille seg på TV.

– Jeg føler det kommer mer frem en side av meg som jeg ikke visste jeg hadde, for jeg har aldri blitt testet på denne måten før, sier han.

Jakten på kjærligheten ser du mandager klokken 20.00 på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.