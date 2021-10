Lotto-millionær tar ikke telefonen

To dager etter lotto-treningen har Norsk Tipping fortsatt ikke fått tak i vinneren av over 7 millioner kroner.

Er det deg Norsk Tipping har prøvd å få tak i?

Lørdag ble to personer heldige vinnere av 7,2 millioner Lotto-kroner hver. Den ene er en mann i 40-årene fra Kongsvinger. Den andre en kvinne fra Viken, men hun har ikke tatt telefonen.

Norsk Tipping ringte lørdag kveld etter Lotto-trekningen. De slo også på tråden søndag flere ganger, uten å få svar i den andre enden.

Mandag morgen får de fortsatt ikke tak i henne.

SVARER IKKE: Norsk Tipping å har sluttet å ringe kvinnen som lørdag vant over 7 millioner kroner. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Sluttet å ringe

– Vi har prøvd å få tak i henne i to og et halvt døgn. Nå har vi sluttet å ringe henne, sier innholdsprodusent Gro Synstad i Norsk Tipping til TV 2.

Hun sier at det ikke er ofte at vinnere ikke svarer på telefon, men sier at det skjer innimellom. Vinnerne får som regel med seg uansett at de har vunnet, sier hun.

Selv om man ikke tar telefonen når Norsk Tipping ringer, kommer pengene på konto, forsikrer Synstad.

– Pengene får vinnerne uansett på konto. Vi ringer folk å sjekke om det er noe de lurer på, eller om de ønsker økonomisk bistand, sier hun.

– Helt utrolig



Innholdsprodusenten sier Lotto-vinneren får ringe Norsk Tipping dersom hun har noe hun lurer på.

Den andre vinneren, mannen fra Kongsvinger, ble målløs da Norsk Tipping ringte.

– Det er helt utrolig. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg leverte kupongen tidligere i dag. Det føles helt uvirkelig å vinne så mange penger. Samtidig er det helt fantastisk, sier mannen i en pressemelding.