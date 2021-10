Spania vil forby prostitusjon

Dette er en forpliktelse han vil gjennomføre «som vil bevege landet fremover», sa Sánchez på partikongressen til det sosialdemokratiske regjeringspartiet PSOE i helgen.

Seksuell utnyttelse og hallikvirksomhet er ulovlig, men prostitusjon ble avkriminalisert i Spania i 1995.

Det er en stor industri i landet verdt flere milliarder. En undersøkelse utført av Senter for sosiologiske undersøkelser (CIS) i 2009 viste at én av tre menn i Spania har betalt for sex minst én gang i livet.

Spania er også nummer tre på lista over prostitusjon i verden, etter Thailand og Puerto Rico, ifølge en FN-undersøkelse fra 2011, skriver BBC.

Under kongressmøtet søndag fremhevet Sánchez også lover hans sosialistiske parti har innført som han mener har hjulpet landet med å bevege seg fremover. Det går blant annet ut på innføring av strengere lover om vold i hjemmet og minstelønnsøkninger.

Partiet publiserte et kvinnefokusert manifest før parlamentsvalget i april 2019 som foreslo et forbud mot prostitusjon. Der beskriver de det blant annet som «en av de verste formene for vold mot kvinner».