Avviste giftemål i sommer – nå koker nettet etter avsløring

I januar ble det kjent at den eldste Kardashian-søsteren og «Blink-182»-trommisen er kjærester. Siden sommeren har det versert rykter om at paret er nærme en forlovelse.

Ifølge Elle skal paret ha diskutert at de ønsker å gifte seg, men Kardashian ønsket ikke å haste seg inn i et giftemål den gang.

Nå ser det ut til at hun har skiftet mening. Avsløringen kommer på Kourtney Kardashians' egen Instagram-profil mandag.

I posten kan man se de to stående tett omslynget på en strand, midt i et hav av roser og levende lys.

«For alltid», skriver 42-åringen under de to bildene.

I august gikk det rykter om at Kourtney var gravid etter at hun postet et bilde på Instagram. Det avkreftet hun senere.

Kardashian har tre barn fra tidligere sammen med sin eksmann Scott Disick: Mason Dash, Penelope Scotland og Reign Aston. Baker har to barn fra tidligere forhold.