Storbritannia opplever en drastisk smitteøkning

Mandag hadde Storbritannia 49.156 nye registrerte smittetilfeller. Dette er det høyeste smittetallet i Storbritannia siden midten av juli, ifølge The Guardian.

Mandagens smittetall lå på kun 19.000 færre tilfeller enn det høyeste smittetallet som har blitt rapportert i Storbritannia gjennom hele pandemien. Smitterekorden ble satt 8. januar i år, da hele 68.053 personer ble registrert smittet på et døgn.

Statsministeren mener det kommer som forventet, men flere eksperter bekymrer seg for den kommende tiden.

Storbritannia har en av verdens høyeste koronarelaterte dødsrater, med mer enn 138.629 personer som så langt har mistet livet under pandemien.

Forrige uke fastslo en rapport at regjeringens håndtering av pandemien mildt sagt kunne vært bedre. Troen på flokkimmunitet og famling i starten har ifølge rapporten vært de alvorligste feilene som er begått.

Utfordrende måneder

Den offisielle talspersonen til statsminister Boris Johnson, Max Blain, sier at det høye smittetallet var forventet nå som vinteren nærmer seg.

– Vi visste at de kommende månedene ville bli utfordrende. Det vi ser nå er at antall tilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall fremdeles er som vi beregnet for noen måneder siden, sier Blain.

Han forteller videre at vaksinasjonsprogrammet kommer til å være deres topp-prioritet fremover, sammen med «ny behandling, testing og offentlig informasjon».

VAKSINASJON: To tredjedeler av den voksne befolkningen i Storbritannia er fullvaksinert, likevel er de på vei til å sette en dyster smitterekord. Foto: Paul Ellis / AFP

– Men vi kommer åpenbart til å følge nøye med på tilfeller, sa Blain.

Siden skolene åpnet dørene etter sommeren har smittetallene økt gradvis, og de har sett en økning i antall smittede barn selv med en nedgang blant voksene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Over to tredjedeler av den voksende befolkningen er fullvaksinert, noe som til tross for de høye smittetallene så langt har ledet til en nedgang i dødstall og sykehusinnleggelser.

Bekymret over smittetrenden

Med oppimot 50.000 tilfeller på et døgn, har landet kun sett 16 verre dager gjennom hele pandemien, ifølge matematisk biolog Kit Yates ved Universitetet i Bath og medlem av den uavhengige koronaforskergruppen Independent Sage.

– Narrativet har blitt at antall smittetall ikke er viktig, men de er fremdeles det. De mener ikke det samme som de gjorde før vaksinasjonen, men linken mellom tilfeller og dødsfall har ikke blitt brutt, sier Yates, og fortsetter:

– Vi ser et gjennomsnitt på over 120 daglige dødsfall, noe jeg mener er uakseptabelt. Et raskt blikk på tallene fra naboene våre i Europa bekrefter at det ikke hadde trengt å bli slik.

– Kan stå ovenfor utfordringer



Professor Andrew Hayward, regjeringens rådgiver under koronapandemien, sa under et intervju med BBC at han var bekymret for de høye smittetallene, sykehusinnleggelsene, samt dødsfallene i Storbritannia. Hayward mener at avtagende immunitet blant folket er én av grunnene til smittetallene har steget.

– Vi ser ikke bort ifra at de nasjonale helsemyndighetene fort kan stå overfor utfordringer, og at vi kan risikere å få mange nye dødsfall som kunne vært unngått, sier professoren.

Hayward er tydelig på at antallet vaksinerte må opp, og at Storbritannia må være forberedt på å sette inn nye tiltak dersom smittetallene kommer ut av kontroll.