Frykter Trump vil ødelegge valget

Donald Trump er fremdeles republikanernes store stjerne, og partiet er avhengige av hans støtte for å få folk til å stemme. Nå frykter flere at den tidligere presidentens uttalelser vil ødelegge for neste års mellomvalg.

I 2022 går amerikanerne nok en gang til valgurnene for å avgjøre hvem som skal representere dem i Kongressen. I dag har demokratene et knapt flertall i både Representantenes hus og Kongressen, men republikanerne håper å ta kontroll over begge neste år.

Et av partiets beste våpen under den kommende valgkampen er tidligere president Donald Trump. Men stadig flere republikanere frykter nå at den tidligere presidenten også kan bli deres største hinder.

Trump er fremdeles ekstremt populær blant republikanske velgere, noe han vet å utnytte. Republikanere som er lojale overfor Trump støttes helhjertet under valgkampen. De som våger å tale presidenten imot, vil derimot kjenne eks-presidentens vrede.

Truer med stemme-boikott

Dette gjelder særlig når det kommer om påstandene om valgfusk, et tema Trump nekter å legge fra seg. Han har i det siste gitt uttrykk for at vil motarbeide alle som ikke støtter konspirasjonsteoriene, og truet nylig med at sine kjernevelgere ville holde seg hjemme.

– Hvis vi ikke løser valgfusket fra 2020, vil republikanerne ikke stemme i 2022 eller 2024, slo eks-presidenten fast i forrige uke.

Snart et år etter valgnederlaget, er Trump fremdeles overbevist om at det finnes bevis for det påståtte valgfusket, om man bare leter grundig nok.

– Dette er det viktigste republikanere kan gjøre, la han til.

Bred støtte

En stor andel republikanske velgere fremdeles støtter Trumps påstander, men stadig flere mener at påstandene er en unødvendig og splittende forstyrrelse i opptakten til en uhyre viktig valgkamp. De frykter at de gjentatte påstandene og truslene vil koste republikanerne flere viktige seter i Kongressen.

En gigantisk Donald Trump lyste opp Times Sqaure denne uken. En gruppe republikanere sto bak annonsen, og de ønsker en slutt på snakket om valgfusk. Foto: Eduardo Munoz/REUTERS

For mens Trump fremdeles har rockestjernestatus blant sine kjernevelgere, er retorikken avskrekkende for mange amerikanere på vippen. Den tidligere presidenten bidrar også til økt valgdeltakelse blant demokrater, noe som tydelig ble illustrert under fjorårets valg.

Noen av partiets kommende ledere, som Elise Stefanik, insisterer på at republikanerne vil dra nytte av Trumps hjelp under mellomvalget.

– Han er en viktig ressurs for alle republikanere som stiller til valg. Det er viktig å huske at da han selv stilte til valg, fikk han flere stemmer enn noen republikaner siden Ronald Reagan sa Stefanik forrige uke.

Den republikanske lederstjerna Elise Stefanik tar gladelig imot Trumps støtte under valgkampen. Foto: J. Scott Applewhite/AP Photo

Hun får støtte fra rådgiver Corry Bliss, som forventer at Trump vil spille en viktig rolle under valgkampen.

– Han er partiets leder. Jo mer aktiv og deltakende han er, jo bedre vil vi gjøre det, sier Bliss til New York Times.

Ti prosent kan holde seg hjemme

Den kontroversielle republikaneren Marjorie Taylor Greene er blant Trumps mest trofaste støttespillere, og støtter også kravet om å gjennomgå valgresultatet på nytt. Men selv Greene ble overrasket over resultatene fra en fersk meningsmåling i hennes valgdistrikt, som viser at fem prosent av republikanske velgere vil droppe å stemme under mellomvalget om ikke Georgia gransker resultatene fra presidentvalget. Ytterligere fire prosent sier de vil vurdere å bli hjemme på valgdagen om en gransking ikke finner sted.

Marjorie Taylor-Greene og Donald Trump holdt valgkamp under senatsvalget i Georgia i januar. Det gikk ikke etter planen. Foto: Leah Millis/REUTERS

Faren for at nesten ti prosent av republikanere vil holde seg hjemme på valgdagen får flere til å slå alarm. Enkelte frykter at Trumps popularitet gjør at han i realiteten kan kontrollere hva partiets kandidater skal mene.

– Derfor er Trump så ødeleggende. Han vil ikke at andre skal vinne uten å måtte knele for ham. Det er trusselen, sier republikaneren Barbara Comstock. Hun satt i Kongressen frem til 2018, men mistet plassen sin da velgerne gjorde opprør mot Trump.

– Det handler ikke om å vinne. Det handler bare om ham. Og derfor er det så dumt at republikanere i det hele tatt forsøker å samarbeide med ham, fordi du vet aldri når han trykker på den røde knappen, sier Comstock.

Historien kan gjenta seg

Comstock og republikanske Trump-skeptikere som henne frykter nå en gjentakelse av senatsvalget i Georgia. Trump ble kraftig advart mot å snakke om valgfusk før det uhyre viktige valget, ettersom dette kunne få mange velgere til å holde seg hjemme. Trump ignorerte advarslene, og demokratene vant med det flertall i Senatet.

– Republikanerne burde ha lært leksen etter Georgia-rotet, sier den erfarne valgkampstrategen Scott Reed. Han har hjulpet republikanere med å vinne valg i 30 år, og er svært kritisk til at Trump truer med å få velgere til å holde seg hjemme.

Senatsvalget i Georgia endte katastrofalt for republikanerne. Foto: Brandon Bell/AFP

– Han bør sanksjoneres av partiledelsen. Det vil få betydelig påvirkning på mellomvalget, sier Reed.

Etter en trøblete sommer og høst, synker president Joe Biden stadig på meningsmålingene. Republikanerne frykter at det som kunne vært en enestående mulighet til å ta kontroll over Kongressen vil glippe.

– Dette mellomvalget burde vært en ren folkeavstemning på jobben Biden har gjort. I stedet forsøker narsissisten Trump å presse seg inn i det som burde vært en uhyre enkel valgseier for republikanerne, ved å få alt til å handle om ham, sier den tidligere kongressrepresentanten David Jolly.