Dette var misjonærenes siste ord før de ble bortført: – Be for oss!

Opptil 17 amerikanske misjonærer og deres familier ble kidnappet av en kriminell gjeng i Haiti lørdag.

Av disse er 14 av dem voksne og tre av dem mindreårige, opplyser en kilde fra Haitis sikkerhetsstyrker til CNN.

Kilden forteller at det har blitt satt i gang undersøkelser, og at flere opplysninger snart vil bli tilgjengelig. Samtidig kommer den kristne hjelpeorganisasjonen som gruppa tilhørte med nye detaljer om dramaet.

Bønnevarsel

Ifølge The Washington Post bekrefter den kristne hjelpeorganisasjonen Christian Aid Ministries at de bortførte misjonærene er tilknyttet dem.

Avisa peker blant annet på et minuttlangt «bønnevarsel» organisasjonen sendte ut til sine medlemmer. I lydopptaket kommer det frem at menn, kvinner og barn med tilknytning til hjelpegruppa ble stanset av en bevæpnet gjeng.

– Misjonærdirektøren og den amerikanske ambassaden arbeider nå for å si hva som kan gjøres, heter det i lydopptaket, som også kommer med en tydelig oppfordring til alle lyttere:

– Be om at misjonærene kommer til å reddes og tro på Jesus Kristus.

PÅ VEI FRA BARNEHJEM: Gruppen med 17 misjonære reiste fra dette barnehjemmet da de ble kidnappet lørdag. Foto: Odelyn Joseph / AP

– Be for oss!

Ifølge The Washington Post skal en av de bortførte misjonærene, en amerikansk statsborger, ha tryglet om hjelp via en WhatsApp-gruppe.

– Vær så snill, be for oss! Vi blir holdt fanget, de kidnappet sjåføren vår. Be, be, be. Vi vet ikke hvor de fører oss, sto det i beskjeden.

Det er enda uklart om beskjeden fra misjonæren var fra en video eller en tekstmelding.

En talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet sa sent lørdag at de kjente til meldingen, og at sikkerheten til de amerikanske borgerne er en av utenriksdepartementets høyeste prioriteringer.

Hundrevis av kidnappinger

Det er vanlig at kidnappere på Haiti venter mellom 24 og 72 timer før de stiller krav om løsepenger i etterkant av en bortføring. Selv om bortførte har blitt drept tidligere, blir de langt oftere satt fri, ofte uten permanent fysisk skade, skriver The Washington post.

Antallet kidnappinger i Haiti har steget med nesten 300 prosent siden juli. Minst 628 kidnappinger har funnet sted siden januar.