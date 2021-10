Skandale under prisutdeling – kvinnelig suksessforfatter var tre middelaldrende menn

Identiteten til Spanias mest populære spenningsforfatter har lenge vært et mysterium. Avsløringen ble en skikkelig plot twist.

Spenningsforfatteren Carmen Mola er uhyre populær i Spania. Romanene hennes går unna som varmt hvetebrød, og hun sammenliknes blant annet med italienske Elena Ferrante.

Bøkene hennes er preget av nerve, vold og sterke kvinnelige hovedpersoner. Hun er best kjent for trilogien om politietterforskeren Elena Blanco, som «elsker grappa, karaoke, gamle biler og sex i SUVer», ifølge forlaget Pengiun Random House. Historien om Elena Blanco har blitt oversatt til elleve språk, og er også blitt en TV-serie.

Professor og trebarnsmor

I fjor havnet en av bøkene fra trilogien, «Jenta», på en liste over bøker kvinner må lese for å «forstå kvinnelige liv og erfaringer». Listen ble utarbeidet av Spanias Institutt for Kvinner, som var fulle av lovord om Mola.

Carmen Mola er riktignok bare et pseudonym, og få detaljer har vært kjent om forfatteren. Ifølge hennes agent er hun en professor og trebarnsmormor i slutten av 40-årene, som ønsker å være anonym for å ivareta familiens privatliv.

Fredag ble Carmen Molas identitet omsider avslørt, i det som må beskrives som en ekte plot twist. Forfatterens siste roman, «Udyret», ble nemlig tildelt den prestisjetunge litteraturprisen Planeta og en tilhørende pengepremie på en million euro. Plutselig dukket tre menn scenen, og avslørte at det er de som står bak bestselgerne.

Middelaldrende menn

– Carmen Mola er ikke, i motsetning til alle løgnene vi har fortalt, en universitetsprofessor. Vi er tre venner som en dag for fire år siden bestemte oss for å slå oss sammen og fortelle en historie, sa Jorge Diaz da seieren var et faktum.

Diaz mottok prisen sammen med Augustin Martinez og Antonia Mercero, og trioen er alle middelaldrende, mannlige manusforfattere. De forklarer at de valgte navnet Carmen Mola ved en tilfeldighet, uten å tenke nærmere over at det var en kvinne eller hva det medførte.

Carmen Molas identitet er avslørt, men trioen virket fornøyd med å være en million euro rikere. Foto: Josep Lago/AFP

– Jeg vet ikke om et kvinnelig pseudonym ville solgt mer enn et mannlig pseudonym, jeg har ikke peiling. Men jeg tviler, sier Mercero ifølge Washington Post.

– Vi gjemte oss ikke bak en kvinne, vi gjemte oss bak et navn, understreker han.

Krass krtikk

Langt fra alle kjøper forklaringen. Trioen har i lang tid før avsløringen fungert som talspersoner for Mola, og latt seg intervjue om den påståtte kvinnens forfatterskap.

– Det er ikke bare navnet, det er den falske identiteten de har brukt for å lokke til seg lesere og journalister. De er svindlere, sier Beatriz Gimeno, som tidligere har ledet Spanias Institutt for Kvinner.

Molas forfatterside inneholder et svart/hvitt-bilde av en mystisk kvinne med ryggen vent mot kamera. Kritikere mener de middelaldrende mennene har brukt mystikken rundt Mola til å håve inn store summer.

– Det finnes ingen tvil om at tanken på en universitetsprofessor og trebarnsmor som underviser i algebra på dagen og skriver voldelige, makabre noveller om ettermiddagen, er enestående markedsføring, skriver den spanske avisen El Mundo.

Tidligere har en rekke kvinner publisert bøker under mannlige pseudonym, i håp om å unngå fordommene kvinnelige forfattere blir møtt med.