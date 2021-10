Avhopper avslører: Slik styres Nord-Korea

Etter 30 år som nordkoreansk spion og et høytstående medlem av partiet, valgte Kim Kuk-song å hoppe av og forlate diktaturet i 2014. Siden har han jobbet med etterretning for de bitre naboene i sør. Nå lar den erfarne og velinformerte eks-spionen seg for første gang intervjue.

I samtalen med BBC forteller Kuk-Song hvordan Nord-Korea, som lider av både fattigdom og matmangel, ikke skyr noen midler for å få penger i statskassa. Kim Jong-Il, landets tidligere leder og Kim Jong-Uns far, skal blant annet beordret Kuk-Song til å starte med narkotikaproduksjon.

– Jeg hentet inn tre utlendinger til Nord-Korea og startet produksjon i et av partiets kontorer, hvor vi laget metamfetamin. Da vi solgte den, ga vi pengene til Kim Jong-Il, forteller Kuk-Song.

Tross lystige fremstillinger i statlig media, lever store deler av Nord-Koreas befolkning i sult. Foto: Kim Won Jin/AFP

Luksusliv

Eksspionen legger ikke skjul på at han levde et privilegiert liv i Nord-Korea, hvor han hadde gratis tilgang til luksusbiler og stadig fikk reise utenlands. Utenfor diktaturets grenser hevder den daværende spionen at han solgte dyrebare metaller og kull for millioner av kroner. Handelen foregikk alltid i kontanter, og Kuk-Song sier han returnerte til Kim Jong-Il med kofferter fulle av penger.

Det er derimot sjelden at de statlige midlene når ut til folket, ifølge spionen.

– Alle pengene i landet tilhører den nordkoreanske lederen. Han bruker dem til å bygge hus, kjøpe biler, mat og klær, og slapper av med luksusvarer, hevder Kuk-Song.

Avhopperen hevder Kim Jong-Un bruker statlige midler for å leve et liv i luksus. Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Desperat etter å imponere

Landets nåværende leder, Kim Jong-Un, kom til makten i 2012. Ifølge Kuk-Song hadde arvingen lenge posisjonert seg for å overta makten etter sin far, og var desperat etter å bevise at han var en «kriger». For å imponere faren, skal Kim Jong-Un blant annet ha opprettet blant annet en «terrorstyrke» i 2009. Denne sendte han til Sør-Korea for å ta livet av en avhopper. Oppdraget mislykkes, og to nordkoreanere ble dømt til ti års fengsel i Sør-Korea.

Kim Jong-Un skal ha vært desperat etter å imponere sin far og forgjenger, Kim Jong-Il. Foto: Kyodo via REUTERS

Ifølge Kuk-Song var det symbolikken bak terrorstyrken viktigere enn utfallet av oppdraget.

– Attentatet var en gave til den store lederen for å demonstrere at han var den rette etterfølgeren. Terrorisme er et politisk verktøy i Nord-Korea, som har vært med på ivareta den høye statusen til både Kim Jong-Il og Kim Jong-Un, sier Kuk-Song.

Hackehær

I tillegg til terrorstyrker, hevder eks-spionen at Nord-Korea har en egen hær av hackere, med 6000 håndplukkede soldater. Disse utfører jevnlig dataangrep rundt om i verden, for politisk og økonomisk gevinst.

Universitetet i Moranbong, som ligger like utenfor hovedstaden Pyongyang, beskrives av Kuk-Song som en hackerfabrikk.

– De tok de smarteste studentene fra hele landet og ga dem seks års spesialundervisning, forteller han.

Kuk-Song hevder også at han sto bak en rekke ulovlige våpenhandler til Iran, Syria, Libya og Sudan. Alt på direkte ordre fra landets ledere.

– I Nord-Korea kan ingenting gjøres uten lederens godkjennelse, du kan ikke engang bygge en vei, sier eks-spionen.