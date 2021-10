Årst tror Berg-prisen kan skyte i været etter Roma-kampen

Romas besøk på Aspmyra kan bli en skjebnekamp for fremtiden til Patrick Berg (23), mener Tromsø-helten Ole Martin Årst (47).

Når Bodø/Glimt møter Roma på Aspmyra torsdag kveld, er ikke den bare viktig for avansement i Conference League, mener Ole Martin Årst.

Den tidligere Tromsø- og Start-spissen mener den også kan drive opp prisen på Bodø/Glimts midtbanejuvel Patrick Berg.

– Får han en kjempekamp mot Roma, har han en verdi på 20 millioner kroner mer enn om han skulle spille dårlig, sier Årst i FotballXtra-studio.

Heerenveen hadde bud inne på Berg i sommerens overgangsvindu uten å få tilslag. Nederlenderne er fortsatt interessert i Berg og vil trolig gjøre et nytt forsøk i januar, men forventes å få svært tøff konkurranse fra større klubber etter prestasjonene hans i Europa og på landslaget denne høsten.

Mot Tyrkia i Istanbul ble han av mange trukket frem som banens beste spiller.

Berg lar seg ikke påvirke av rykter

Tidligere har Berg akseptert Bodø/Glimts ønske om ikke å selge ham med mindre noen betaler en eksepsjonell pris, men i januar er intensjonen å ta steget ut i Europa. Det vil også være det siste vinduet der Glimt kan innkassere en betydelig overgangssum, ettersom kontrakten hans utløper på slutten av året.

– Det har vært mye skriverier i media. Jeg blir ikke påvirket av det, sier Berg til TV 2 etter 2-1-seieren over Sarpsborg 08.

– Selvfølgelig er det artig å få anerkjennelse for prestasjonene utpå banen, men det er ikke noe jeg tenker veldig mye på. Jeg er meg selv uansett, og jeg kommer til å jobbe like hardt hver eneste dag. Sånn kommer jeg til å fortsette, og jeg tror det er veien for å utvikle meg videre, sier midtbanespilleren.

Selv om Berg drømmer om større eventyr, mener han det fortsatt er mye å hente ut i Bodø/Glimt.

– Det er en fantastisk gruppe som driver meg videre hver eneste dag. Det skal jeg fortsette å nyte godt av, sier han.

SPENT PÅ ROMA-KAMPEN: Tidligere Tromsø-spiss Ole Martin Årst mener kampene mot Roma kan ha mye å si for Patrick Bergs fremtid. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Høres kanskje teit ut for folk flest

Ole Martin Årst synes det er vanskelig å fastslå verdien til Berg.

– Jeg tror Glimt drømmer om for mye. 50-60 millioner kroner er altfor mye for Patrick Berg, som er en sittende midtbanespiller som blir 25 år (blir 24 år, red. anm.). Får du en kanonkamp mot en motstander som Roma, kan det fort øke verdien, men det blir ikke Jens Petter Hauge-summer for Berg, mener Årst.

I fjor høst – etter å ha storspilt for Bodø/Glimt mot Milan i Champions League-kvalifiseringen – ble han hentet til Milano for i overkant av 50 millioner kroner.

– Hauge var tre-fire år yngre da han ble solgt og han hadde den vanvittige kampen mot Milan på San Siro. Sånne kamper øker verdien. Det høres kanskje teit ut for folk flest, men sånn er realiteten. Klubbene legger mye i om han tar nivået, sier Ole Martin Årst.

– Håpløst å kommentere

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, mener det er helt umulig å kommentere en eventuell salgssum for Patrick Berg etter å ha blitt konfrontert med Årsts uttalelser i FotballXtra.

– Nei, nei, nei. Det er er jo en markedssak, som handler om hvor mye klubber som er interessert og så videre. Det blir en håpløs setting å sitte og spekulere i slike ting, sier han til TV 2.

– Så du kan ikke si noe om hvor mye dere eventuelt vil kreve for å selge Berg?

– Det har jeg ingen kommentar til. Det blir helt håpløst å kommentere det nå på dette tidspunktet, konkluderer han.

Bodø/Glimt leder Eliteserien tre poeng foran Molde. I Conferene League-gruppespillet er bodøværingene på andreplass, to bak José Mourinhos Roma.