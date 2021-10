Trøndersk supertalent med praktmål mot Rosenborg: – Lurt å reise fra Trondheim til Oslo

Rosenborg - Vålerenga 2-2

Trondheim-gutten Odin Thiago Holm vraket Rosenborg og valgte Vålerenga i 2019. Søndag kveld viste 18-åringen litt av hva Lerkendal har gått glipp av.

Midtveis i andre omgang skled Holm unna RBK-veteran Per Ciljan Skjelbred og utlignet til 2-2 med et vakkert skudd fra rundt tjue meters hold.

– Målet var fantastisk, og talentet var udiskutabelt. Får å få det ut, var det lurt av ham å reise fra Trondheim til Oslo, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til TV 2.

På spørsmål om Holm burde spilt i Rosenborg, svarer RBK-trener Åge Hareide:

– Det er et sinnssykt spørsmål å stille, for han var ikke her da jeg kom. Det er det samme som å snakke om Jesus. Han kunne også vært her, sier Hareide.

Supertalent fra Trondheim

Holm hadde blitt byttet inn bare noen minutter tidligere. I løpet av halvtimen han fikk på Lerkendal viste han flere lekre detaljer.

– Jeg sa før kampen at jeg skal vise at de gjorde en feil da de lot meg gå til Vålerenga. Jeg føler absolutt jeg fikk bevist det, sier Holm til TV 2.

G18-landslagsspilleren har trent med noen av Europas største klubber, og i fjor var han på den prestisjetunge listen til The Guardian over verdens største fotballtalenter.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo har sagt til Aftenposten at Holm er det største talentet han har sett. Det samme gjentok Fagermo etter kampen.

– Jeg står for valget jeg tok, og jeg er veldig fornøyd med karriereveien jeg valgte. Jeg trives veldig godt i blått, sier Holm til Eurosport.

Kontroverser

Vålerenga tok ledelsen etter 20 minutters spill da Seedy Jatta headet inn 1-0, men utligningen kom kun fire minutter senere ved Stefano Vecchia.

Rosenborg spilte hele andre omgang med ti spillere etter at Markus Henriksen ble utvist med sitt andre gule kort. Likevel tok vertene ledelsen 2-1 ved Emil Konradsen Ceïde drøyt ti minutter inn i andre omgang, men så svarte Odin Thiago Holm med sitt kremmerhus.

Henrik Bjørdal hadde to enorme muligheter helt på tampen, mens Noah Jean Holm ville ha straffespark etter å ha blitt holdt av Jonatan Tollås Nation.

– Han ble holdt, men vi har ikke dommere som blåser for det, så jeg vet ikke hvor stor forseelsen må være for at det skal bli straffe, sier Hareide til TV 2.

Rosenborg ropte også på straffe da Erlend Dahl Reitan gikk ned på hjørnet av 16-meteren.

Tidlig i andre omgang var det Vålerenga som følte seg snytt da scoringen til Vidar Örn Kjartansson ble annullert for angrep på keeper. Dag-Eilev Fagermo var svært misfornøyd med avgjørelsen.

– Hadde vi hatt VAR, hadde den blitt godkjent, mener han.

Rosenborg er nummer fire med ni poeng opp til serieleder Bodø/Glimt. Vålerenga følger på sjuendeplass.