Glimt-profil forbannet på Sarpsborg-benken: – En klovn

Amahl Pellegrino fyrer løs etter seieren mot Sarpsborg 08. Motstandertrener Lars Bohinen ber Bodø/Glimt-angriperen ta ut aggresjonen et annet sted.

Bodø/Glimt - Sarpsborg 08 2-1

Bodø/Glimt vant 2-1 etter en sen straffescoring av Ola Solbakken.

Men på tampen av første omgang ville bodøværingene også ha straffespark da Fredrik Bjørkan gikk i bakken etter en duell med Sarpsborg 08-målvakt Anders Kristiansen.

Dommer Mohammad Aslam ga ikke straffespark, mens Bodø/Glimt-spillerne Erik Botheim og Amahl Pellegrino fikk gult kort for protester.

Det oppsto også tumulter mellom Glimt- og Sarpsborg-leirene, der Pellegrino og en på Sarpsborg-benken måtte skilles fra hverandre.

Fyrer løs mot dommer og Sarp-benken

– Det var kom en klovn utpå banen som ikke har noe der å gjøre. Jeg støtter bare mine folk, så holder han seg utenfor neste gang, sier Pellegrino til TV 2.

– Vi ble snytt for en klar straffe. Så kommer det en med hånden opp på en av trenerne våre. Det reagerer jeg på. Så er ikke dommerne bedre enn at jeg får det gule kortet, sier han.

– Jeg gidder ikke å stå her og snakke om dommeren. Da prater jeg ganske lenge, og det har jeg ikke tid til. Jeg skal legge en unge hjemme, så jeg tenkte å ta det kort og greit. Det han (dommeren) leverer i dag, er så som så, sier Pellegrino.

Sarpsborg-trener Lars Bohinen mener Pellegrino brukte aggresjonen feil.

– Jeg fikk ikke med meg det som skjedde det. Det var nesten umulig, men det var vel straffesituasjonen som gjorde dem forbannet. Det kan være lov å være forbannet, men de kan ikke fly etter lederne våre for å ta dem. De kan snakke med dommerne hvis de er uenige, sier Bohinen til TV 2.

– Ta ut aggresjonen et annet sted, tenker jeg, sier Bohinen.

Glimt-trener Kjetil Knutsen mener nordlendingene ble nytt for straffespark.

– Da vi fikk folk vekk i pausen, sa jeg til dommeren at det må aksepteres litt reaksjoner etter en litt kontroversiell situasjon. Vi fikk to gule kort i den situasjonen. Det synes jeg er litt unødvendig. Ellers synes jeg han gjorde en bra jobb. Det skal koke litt, og det skal være lov å vise litt følelser uten at det skal hagle med gule kort, sier Knutsen til TV 2.

Glimt svarte Molde

Etter Moldes seier mot Tromsø lørdag var det romsdalingene som overnattet på tabelltopp. Bodø/Glimt var imidlertid tilbake på tabelltopp søndag etter en sen straffescoring.

13 minutter tok det før Erik Botheim satte sitt mål nummer 13 for sesongen. Spissen, som har vært i strålende form denne sesongen, hadde få problemer med å videresende Fredrik Bjørkans presise innlegg i mål fra kloss hold.

Ti minutter før slutt kom utligningen. Jonathan Lindseth kom stupende inn i feltet og stanget inn 1-1.

Deretter så det ut til at det skulle ende uavgjort, men Ola Solbakken sikret 2-1-seier på straffespark.

Bodø/Glimt tok tidlig kommandoen på hjemmebane og lot ikke gjestene komme til noen sjanser den første halvtimen.

Tre minutter ut i andre omgang fikk Sarpsborg og Anton Salétros en gigasjanse, men svensken klarte ikke overliste Nikita Khajkin alene med målvakten.

Sarpsborg maktet ikke komme tilbake etter straffescoringen og måtte reise tomhendt hjem.