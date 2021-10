Søderlund i tårer: – Det var veldig spesielt

Alexander Søderlund scoret sine to første mål etter returen til Haugesund.

Haugesund-Mjøndalen 7-0

Alioune Ndour herjet for Haugesund, mens følelsene tok overhånd for Alexander Søderlund.

22 minutter var spilt da Benjamin Tiedemann Hansen sørget for 1-0 etter en corner. Så var det duket for Ndour-show. Etter 26 minutter slo Anders Bærtelsen et nydelig innlegg til spissen, som headet ballen i mål.

Fem minutter før pause sto det 3-0. Ndour dro lekkert av en Sivert Øverby i ubalanse før han enkelt bredsidet ballen i mål bak Makani.

Og på overtid av den første omgangen scoret han sitt tredje. Spissen dro av to MIF-forsvarere før han hamret ballen i samme hjørne som han la ballen da han scoret 3-0-målet.

Senegaleseren har scoret sju mål denne sesongen.

0-4 til pause gjorde at Vegard Hansen byttet ut tre av fem forsvarsspillere. Det hjalp lite. Etter pausen scoret Martin Samuelsen ett og Alexander Søderlund to mål.

For Søderlunds del var det hans første scoringer siden returen til norsk fotball.

Han ble rørt til tårer etter sitt første mål.

– Det var litt emosjonelt for meg. Jeg må si det. Det var veldig spesielt, men et utrolig godt øyeblikk. Det var veldig fint, jeg må si det, sier Søderlund til Discovery+.

Også Ole Martin Årst i TV 2s FotballXtra ble rørt.

– Jeg blir rørt av å se på.

– Han viser følelser på ekte vis. Det har null betydning, men betyr hele verden for ham. Sterkt øyeblikk. Jeg blir emosjonell av sånt. Det viser hvor mye det betyr det. At han viser de følelsene der er bare flott, sa Ole Martin Årst i FotballXtra.

Haugesund er nummer sju med 31 poeng, mens Mjøndalen er fortsatt sist med 15 poeng. Begge lag har igjen åtte kamper.

(©NTB)