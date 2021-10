Spillerne stoppet Premier League-kamp – hjertestarter opp på tribunen

Newcastle - Tottenham 2-3

Se situasjonen i videovinduet øverst!

Med fem minutter igjen til pause mot Newcastle gikk Tottenham-spiller Sergio Reguilón bort til dommer Andre Marriner og pekte opp på tribunen.

Ifølge The Times stormet Tottenham-spiller Eric Dier bort til Newcastle-benken og ropte etter hjertestarter. Like etter kom et medlem av det medisinske apparatet i Newcastle løpende mot tribunen med en hjertestarter.

Over høyttaleranlegget på St. James' Park ble det opplyst at det var en medisinsk nødsituasjon.

En båre ble tatt bort til tribunen. Da båren etter hvert ble fraktet bort, applauderte publikum på St. James' Park. Newcastle opplyser at tilskuerens tilstand er stabil og vedkommende blir fraktet til sykehus.

Etter kampen forklarte Reguilón hva han hadde sett fra banen.

– Jeg så en mann ligge nede og annen drive gjenopplivning. Jeg var veldig nervøs, jeg gikk bort til dommeren og sa at han måtte stoppe kampen.

– Det viktigste er at han er OK, sier spanjolen til Sky Sports.

Tottenham-forsvareren forteller at det var fansen som gjorde ham oppmerksom på supporteren som var i nød.

– Jeg så opp på fansen og de se «stopp, stopp». Da så jeg det og ba dommeren stoppe kampen.

Forteller om dramaet: Ble varslet av fansen

Spillerne ventet ute på banen i seks minutter før de ble sendt i garderoben. Etter at tilskueren var fraktet bort fra stadion, løp spillerne ut på banen og fullførte første omgang.

Tottenham ledet 2-1 da kampen ble stoppet. Callum Wilson ga hjemmelaget ledelsen, før Tanguy Ndombélé og Harry Kane snudde kampen for Spurs. Etter at kampen startet opp igjen, økte Heung-min Son til 3-1 for Tottenham. På tampen fikk Newcastle en redusering da Eric Dier satte ballen i eget mål.

Fra tribunene ble det ropt på Steve Bruces avgang. Newcastle-manageren har lenge vært under hardt press, og i engelske medier ble det spekulert i om Bruce kunne være ferdig allerede før første kamp under de nye eierne.

Newcastle ligger nest sist med tre poeng på åtte kamper. Tottenham ligger på femteplass med 15 poeng, fire poeng opp til serieleder Chelsea.