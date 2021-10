Kvinne voldtatt på tog – vitner gjorde ingenting

Politiet er sjokkert over at ingen passasjerer grep inn da de ble vitne til en voldtekt om bord.

Onsdag denne uken ble politiet tilkalt til en togstasjon i delstaten Philadelphia i USA etter meldinger om at det hadde skjedd et overgrep om bord.

En ansatt på toget ringte til politiet og meldte inn at noe var galt med en kvinne, forteller politioverbetjent Timothy Bernhardt ifølge ABC News.

– Sterkt preget

Da toget stoppet ble kvinnen tatt med til et sykehus, og en 35 år gammel mann ble arrestert. Ifølge lokalt politi er han siktet for flere forhold. 35-åringen var også kjent for politiet fra tidligere.

Bernhardt omtaler kvinnen som ufattelig sterk, og at hun hadde mye informasjon å gi til politiet. Blant annet kunne kvinnen fortelle at hun ikke kjente mannen som voldtok henne.

– Hun er sterkt preget, men forhåpentligvis kommer hun seg gjennom dette, sier politimannen.

– Kunne blitt stoppet

Voldtekten ble fanget på overvåkningskameraer, og bildene viser at den fant sted med flere passasjerer som vitne. Det får Bernhardt til å reagere.

– Det var flere personer, som etter min mening, burde ha blandet seg inn. Noen burde gjort noe. Men det sier litt om samfunnet vi lever i. Hvem ville godtatt at noe sånt fant sted. Det er skremmende, sier han ifølge ABC News.

Togselskapet SEPTA omtaler voldtekten som en «forferdelig kriminell handling», og oppfordrer alle som blir vitne til noe lignende om å tilkalle politiet.

– Det var vitner på toget som ble så denne forferdelig hendelsen finne sted, og den kunne blitt stoppet tidligere hvis noen av dem hadde ringt nødnummeret, skriver de i uttalelsen.