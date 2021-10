Reddet Brann på overtid etter grusom keepertabbe: – Dette er ikke godt nok

Brann - Stabæk 1-1

På mange måter har det vært en marerittsesong for Brann, men ting har begynt å snu etter at Eirik Horneland overtok treneransvaret på midlertidig basis.

En håpløs situasjon på bunnen av tabellen har snudd, for Brann har plukket godt med poeng denne høsten.

Men i bunnkampen mot Stabæk gikk bergenserne på en ordentlig smell. Like før pause slapp Lennart Grill inn et skudd på 25 meter fra Ivan Mesik. Ballen spratt uheldig, men tyskeren må likevel ta på seg skylden.

– Det er en stor tabbe, og det i en så viktig kamp. Han feilberegner totalt. Den er tung, den, sier Raymond Kvisvik i Fotballxtra-studioet.

Brann så ikke ut til å klare å komme tilbake, men på overtid dukket Kasper Skaanes opp og sikret ett poeng.

– Det var utrolig deilig å se den gå inn, men så sitter vi igjen med en litt dårlig følelse etter kampen likevel, sier målscorer Skaanes.

Sliter mot bunnlag

Det betyr at Brann fortsatt er på kvalikplass, og har et poeng ned til Stabæk som ligger under nedrykksstreken.

– Vi gjør en del dårlige og feige valg. Det var litt passivitet over oss, sier Brann-trener Eirik Horneland.

– Dette er ikke godt nok for Brann. Dette er kamper de er nødt til å vinne. De har tatt 5 av 18 mulige poeng mot de tre nederste lagene på tabellen, og det er for dårlig, sier Ole Martin Årst.

– Det blir kvalik på Brann. De holder ikke plassen direkte, slår han fast.

Han tror Brann ble vippet av pinnen.

– Det viser at Brann kanskje ikke har den mentale styrken til å takle presset hjemme på Brann stadion, sier Kvisvik.

Over 12.000 var på plass på tribunen.

– Honnør til bergenserne som stiller opp, men de går nok litt slukøret hjem, sier Kvisvik.

TILBAKE: Fredrik Haugen var tilbake på Brann Stadion som Stabæk-spiller. Foto: Markus Engås, TV 2

Fredrik Haugen var for første gang tilbake på sin gamle hjemmebane, og ble buet av banen mot slutten da han ble byttet ut.

– Kampen kunne vippet begge veier, men det er fortjent at Brann scorer på slutten, sier Fredrik Haugen til TV 2.

Målløst tross gode sjanser

Den største ordentlige muligheten fikk Brann midtveis i første omgang. Bård Finne kom til avslutning, men Marcus Sandberg fikk avverget. Det ble så en kaotisk kamp om ballen, men Stabæk klarte å ri av stormen.

– Det er vanvittig at det ikke blir scoring ut av det.

Finne fikk en ny sjanse minutter senere, men denne gangen blåste han ballen over fra rundt 20 meter.

Så smalt det i andre enden. Stabæks forsvarsspiller Ivan Mesik prøvde lykken fra 35 meter, og ballen fikk en spesiell sprett. Dett satt Lennart Grill i Brann-målet ut, som ikke fikk avverget skuddet. Sjokkledelse på Brann Stadion.

I pausen gjorde Eirik Horneland grep, og bytte inn Kasper Skaanes og Daniel Pedersen, men noen umiddelbar effekt ble det ikke. Et frispark fra Petter Strand gikk først i muren, og returen fra samme mann gikk like utenfor.

På overtid ga byttene effekt, for Kasper Skaanes utlignet for Brann, med et kjempeskudd.

