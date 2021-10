Politimannen Rigoberto ble skutt i ryggen – så rettet gjerningsmannen pilen mot Joanne

– Det var utrolig ubehagelig. Jeg har aldri vært så redd, sier Joanne til TV 2.

Hun er tilbake utenfor Coop Extra på Kongsberg. Fem dager har gått siden den rystende opplevelsen onsdag kveld.

Joanne hadde vært på middag hos foreldrene til Rigoberto Villarroel (48) og skulle hente deres felles datter på fem år.

Leiligheten der de var, ligger i samme bygg som Coop Extra.

– Da vi kom ut derfra, satt jeg datteren min i bilen utenfor, men samtidig så jeg at han (Rigoberto, journ.anm.) gikk rett bort mot inngangen til butikken, sier McGregor.

«En gal mann som skyter»

Både Joanne og Rigoberto har bodd lenge på Kongsberg. Mange kjenner igjen Rigoberto som byens chilenske politimann, og Joanne tenkte derfor at noen bare hadde ønsket å slå av en prat med ham.

Omsider bestemte hun seg likevel for å hente femåringen ut av bilen og følge etter.

Ved hjørnet av bygget stod en bil parkert, og kvinnen i bilen ropte til henne at hun måtte komme seg unna. «Det er en gal mann som skyter», ropte hun.

– Samtidig fikk jeg øye på en dame på andre siden av veien som holdt seg til armen. Jeg vinket henne over til meg, og da så jeg at hun hadde et skikkelig hull i armen, som om hun var blitt skutt, sier Joanne.

Tok seg inn i butikken

Sammen med datteren og den skadde kvinnen skyndte 41-åringen seg tilbake de 15-20 meterne til bilen, men fordi Rigoberto hadde nøklene, kunne hun ikke kjøre av sted.

Politimannen hadde nemlig tatt seg inn i butikken samtidig som han tilkalte politikolleger på jobb.

BLE SKUTT: Rigoberto Villarroel har vært politimann på Kongsberg i mange år. Men på onsdag hadde han fri. Da ble den chilenske politimannen skutt i ryggen. Foto: Lars Nyland / TV 2

Rigoberto ønsker av hensyn til etterforskningen foreløpig ikke å uttale seg om hendelsen. Han har likevel samtykket til at TV 2 bruker navnet hans.

– Jeg vet ikke alt om hva han opplevde der inne, men han ble skutt i ryggen med en pil. Likevel løp han rundt og hjalp andre og fikk folk i sikkerhet. Han er virkelig, virkelig tøff, sier Joanne.

– Helt blek

Bærende på datteren bevegde Joanne seg mot bilen igjen. Hun prøvde også gi beskjed til den skadde kvinnen om at hun kunne sette seg inn.

– Men hun ville ikke. Hun var veldig opprørt, helt blek, forteller Joanne.

Klokken var på dette tidspunktet blitt 18.20, og det har gått to minutter siden de første politibetjentene på stedet møtte Espen Andersen Bråthen for første gang.

Men kort tid etter mistet politiet ham av syne, og 37-åringen kom seg ut av matbutikken.

BLE SIKTET PÅ: Gjerningsmannen tok opp pilen og spennet til. Midt i siktet sto Joanne. Foto: Lars Nyland / TV 2

– Plutselig spratt døren opp, og han (gjerningsmannen, journ.anm) hoppet ut. Sekundene gikk veldig sakte. Så dro han opp en pil og siktet rett mot meg, forteller Joanne.

– Kastet meg foran bilen

Men Bråthen bommet.

– Jeg vet at han prøvde å skyte meg, men jeg klarte å kaste meg foran bilen. Jeg satt der og tenkte: Nå kommer han for å drepe meg. Det var utrolig ubehagelig, og jeg har aldri vært så redd før.

Tankene streifet umiddelbart til datteren som satt i bilen.

– Jeg var jo redd for henne også, men han kom aldri – heldigvis.

I stedet satte gjerningsmannen kursen mot Hyttegata. I løpet av en halvtimes tid mener politiet at 37-åringen gikk til angrep og drepte fem tilfeldige ofre.

Igjen på parkeringsplassen var Joanne vettskremt.

– Plutselig dukker en kollega av meg opp. Det var så godt å se han, men samtidig var jeg redd for at han skulle bli skadd. Men da han kom bort skjønte jeg at gjerningsmannen var forsvunnet.

«Kom dere inn!»

Kollegaen hjalp Joanne med å få henne og datteren i trygghet. På veien møtte de en gruppe sykepleiere som var på vei ut på tur med noen pasienter.

– Da måtte vi bare rope: «Kom dere inn! Det er en mann som skyter her!».

Johanne og datteren kom seg i omsider i trygghet. Så ringte telefonen.

LIVREDD: Mens dramaet pågikk satt Joanne sin datter på fem inne i bilen. Foto: Lars Nyland / TV 2

– Det var Rigoberto som ringte og fortalte at han hadde blitt skutt. Jeg ble kjemperedd, men hørte på han at det gikk bra.

Klokken 18.47 var det uvirkelige dramaet på Kongsberg over, og politiet hadde klart å pågripe gjerningsmannen.

– Det var veldig godt å vite at han var tatt. Men samtidig var det mye spekulasjoner, masse politistyrker og ambulanser. Noen sa det var flere gjerningsmenn, for du vet jo aldri hva som foregår, forteller Joanne.

– Helt uvirkelig

De fikk etter en stund reist til legevakten og treffe Rigoberto igjen.

– Jeg prøvde å skjule at han var skutt for datteren min, tenkte kanskje det var traumatisk for henne å se det.

EN GOD KLEM: For Rigoberto er det godt å være tilbake hos døtrene igjen, etter den dramatiske opplevelsen. Foto: Lars Nyland / TV 2

Å se pilen stå ut av ryggen til datterens far, beskriver hun som helt uvirkelig.

– Jeg er utrolig glad for at det har gått bra med han. Vi var utrolig bekymret. Men han er en tøffing, og en helt.

Den sivile politimannen ble sendt til Drammen sykehus hvor han etter noen timer fikk operert ut pilen i ryggen.

Fem dager etter den traumatiske opplevelsen er Joanne fortsatt i sjokk.

– Det er en påkjenning, og jeg tror ikke jeg har tatt innover meg det som skjedde.